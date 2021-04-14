СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве «вора в законе» в Москве

Следственный комитет РФ опубликовал видео с подозреваемым в громком убийстве в фитнес-центре Москвы. Жертвой киллера стал «вор в законе» Али Гейдаров, известный как Алик Рыжий. На вопрос о том, за что задержан, подозреваемый ответил — «За убийство». Мужчина признал вину.

«В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета, сотрудников ФСБ России и уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве в короткий срок установлены личность и местонахождение подозреваемого», — говорится в релизе ведомства.

Как сообщалось ранее 5-tv.ru, следствием установлено — днем 12 апреля подозреваемый в убийстве пришел в тренажерный зал, расположенный в элитном комплексе «Алые паруса» в Москве, где произвел несколько выстрелов в упор. Али Гейдаров скончался на месте от полученных ран.