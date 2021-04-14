«Он ругал меня»: предполагаемый киллер рассказал о причинах убийства «вора в законе» в Москве

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 234

В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео разговора с подозреваемым в преступлении.

Фото, видео: depositphotos / michaklootwijk; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, снятое после задержания подозреваемого в убийстве «вора в законе» Али Гейдарова известного как Алик Рыжий, в фитнес-клубе в Москве. На кадрах киллер признается, что был привлечен к ответственности в связи с преступлением и раскрывает его мотивы.

«Он ругал меня. <…> По телефону», — констатирует задержанный в ответ на вопрос о причине убийства.

При этом подозреваемый уточняет, что за совершенную расправу ему никто не платил. 

Как сообщал ранее 5-tv.ru,  днем 12 апреля подозреваемый в убийстве пришел в тренажерный зал, расположенный в элитном комплексе «Алые паруса» в Москве, где произвел несколько выстрелов в упор. ЧП произошло прямо во время занятий "вора в законе" на беговой дорожке. Али Гейдаров скончался на месте от полученных ран.

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