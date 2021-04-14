«Он ругал меня»: предполагаемый киллер рассказал о причинах убийства «вора в законе» в Москве

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, снятое после задержания подозреваемого в убийстве «вора в законе» Али Гейдарова известного как Алик Рыжий, в фитнес-клубе в Москве. На кадрах киллер признается, что был привлечен к ответственности в связи с преступлением и раскрывает его мотивы.

«Он ругал меня. <…> По телефону», — констатирует задержанный в ответ на вопрос о причине убийства.

При этом подозреваемый уточняет, что за совершенную расправу ему никто не платил.