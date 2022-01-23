Женщины каких знаков чаще всего выходят замуж за богатых мужчин

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Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер 12 680

Астрологи назвали четыре знака зодиака, представительницы которых могут стать спутницами миллионеров.

Женщины каких знаков чаще всего выходят замуж за богатых мужчин

Фото: Depositphotos / nejron

Выйти замуж за миллионера мечтают многие женщины. Некоторым в этом помогают звезды. Астрологи рассказали, у представительниц каких четырех знаков зодиака есть все шансы стать женами богачей. Об этом пишет «Восток-Медиа».

Близнецы

Загадочные Близнецы притягивают внимание мужчин. Дело не только в красоте представительниц этого знака зодиака. Дамы-Близнецы обладают особым шармом, перед которым не может устоять ни один кавалер. Это делает их идеальной парой для богатых и статусных мужчин. Близнецы способны украсить жизнь партнера и наполнить ее новыми яркими эмоциями.

Львы

Львы — царицы во всех смыслах. Они идут по жизни с высоко поднятой головой. Добиться Львицу не просто. Они знают себе цену. С такими требовательными партнершами может справиться не каждый мужчина. А миллионеры — люди настойчивые и трудолюбивые. Именно поэтому дамы-Львы — им по плечу.

Тельцы

Прагматичные и требовательные Тельцы не соглашаются на что попало. Они привлекают сильных мужчин и могут стать для них надежными партнершами. Женщины-Тельцы в силах не только сохранить богатство мужа, но и преумножить его. К тому же Тельцы обаятельны и милы. Эти женщины очень преданны партнеру, который ценит и уважает их.

Козероги

Женщины-Козероги — настоящие трудоголики. Они способны и сами заработать миллионы. Поэтому их не интересуют слабые мужчины. Козероги согласятся только на равного партнера. Правда, рядом с мужчиной женщины-Козероги никогда не станут демонстрировать собственный статус, наоборот — будут подчеркивать превосходство партнера.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог рассказал, какие привычки мешают людям разбогатеть.

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