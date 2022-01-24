Красивый, умный, добрый, ответственный, а самое главное верный муж — мечта каждой девушки. Вот только в жизни такое «комбо» встречается нечасто. Статистика разводов из-за измен растет, а как с этим бороться — непонятно.

Врач-сексолог, президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук отмечает: на самом деле найти преданного кавалера нетрудно. Но важно понимать, чем обусловлено патологическое неприятие измен. Хорошо, если убеждениями, а если нет?

Слабая половая конституция

Медик объяснил, что на половое поведение человека влияют как физические, так и психические факторы. Так, в числе порядочных почти наверняка будет мужчина со слабой половой конституцией. В силу особенностей организма у них не возникает нужды заниматься сексом по три-пять раз в неделю. Порой для поддержания «боевого духа» достаточно и одного полового акта в месяц или реже.

«В таких случаях по иронии судьбы женщины обращаются к врачу сексологу, подозревая мужей в неверности, поскольку у них нет интимной жизни. Или же они обвиняют мужей в том, что не уделяют им должного внимания. А такие мужчины как раз верны, но из-за того, что интимная жизнь им особо-то и не нужна», — уточнил Кульгавчук в интервью 5-tv.ru.

Под бременем проблем и страха

Другая категория мужчин — замученные трудоголики. После тяжелых будней они мечтают разве что о сне. О женском теле и речи не идет.

Ипотека, кричащие и голодные дети, сварливая жена — все это лишь усугубляет ситуацию. Возможно, мужчина из этой категории и хотел бы «пойти налево», но сил явно не хватит.

«Кроме этого, их может сдерживать фактор страха. Такие мужчины могут изменять своим женам при максимально благоприятных для этого условиях. Они не изменяют не из-за того, что это их убеждения, а потому, что просто не хочется, сложно и опасно», — объяснил сексолог.

Примерный семьянин

К счастью, есть и третья категория мужчин — истинные кавалеры. Они способны контролировать свое половое поведение и имеют здоровую психику. Эти парни не видят смысла в двойной жизни: если захотят другую — уйдут; будут любить и страдать от нехватки внимания — смирятся.

«Идейные могут сбыть сексуально удовлетворены в браке. И тогда это отличный пример супружеской верности. Конечно, в жизни каждой пары бывают периоды, когда сексуальная часть жизни дезактуализируется. Например, это могут быть болезни. Но в этом случае важно поддерживать друг друга и не искать утешений и отношений на стороне», — рассуждал Евгений Кульгавчук.

Если же наладить интимную жизнь не получается или отношения зашли в тупик, врач советуют обратиться за помощью к профессионалам. Сексолог выявит истинную проблему, поможет наладить режим труда и отдыха для нормализации психики и гормонального статуса, а также повысить сексуальную культуру и технику.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий сексолога о том, какие привычки женщин отталкивают мужчин.