Какие имена носят самые «гулящие» женщины — мнение эксперта

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Рита Цветкова
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По мнению Бориса Хигира, этим дамам опасно доверять свое сердце.

Какие имена носят самые «гулящие» женщины — мнение эксперта

Фото: Depositphotos / stetsik

Чтобы разоблачить в женщине склонность к изменам, достаточно узнать ее имя. Оказывается то, как родители назвали девочку еще маленькой, как бы программирует ее определенное отношение к вопросу супружеской верности о взрослом возрасте. Такое мнение высказал эксперт по именам Борис Хигир. По словам специалиста, некоторые дамы только по этой причине могут разрушить отношения в любой момент, даже во время «конфетно-букетного периода», когда, казалось бы, двое должны быть увлечены только друг другом. Итак, каких же красавиц опасно брать в жены?

Екатерина

Девушки с этим именем обладают крепким характером и зачастую встречают мужчин слабее себя. Поначалу Екатеринам свойственно переоценивать партнера, но со временем пелена влюбленности спадает с глаз, и приходит сокрушительное разочарование. Поэтому поиск спутника жизни у этих дам идет постоянно, даже если таковой уже имеется: сначала будет измена, потом расставание и скорый новый роман.

Светлана

У Светланы другая проблема — она не знает, кого хочет видеть своим мужем. Ей трудно определиться, поэтому приходится «пробовать» многих. Носительницы этого имени также не выносят разлуки с возлюбленным. Очень часто они начинают изменять своим партнерам от скуки и чувства одиночества. Так что лучше надолго Свету не покидать. При этом неверность со стороны мужа она не простит никогда!

Алла

Женщины с этим именем очень любят мужское внимание и общество. Для них важно быть привлекательными, популярными, чувствовать желание представителей сильного пола. Аллы обожают эротические эксперименты и новые впечатления. Именно неудержимая сексуальная энергия и страсть движут такой дамой, когда она решается на измену. Хотя «решается» — сильное слово: она просто поддается импульсу и получает удовольствие.

Мария, Белла и Карина

Эти три имени объединяет присущая носительницам мстительность. Несмотря на то, что эти женщины не против интрижки на стороне и способны на случайный секс с незнакомцем, неверности партнера они не перенесут. Мужчина, который не смог скрыть поход на сторону от Марии, Беллы или Карины, будет жестоко наказан.

Жанна, Жанетта

Со стороны Жанна может показаться девушкой скромной и несамостоятельной. Некая инфантильность ее кажется представителям сильного пола милой и привлекательной — о такой особе хочется позаботиться, стать сильным и надежным ее покровителем. Однако в тихом омуте, как говорится… Стоит носительнице этого имени увидеть знойного красавца, как ее застенчивости приходит конец. Не успеет опомниться, как окажется в объятиях нового кавалера.

Евгения, Александра, Яна, Юлия

Из-за «мужских» корней сих имен, их носительницы в некоторых вопросах ведут себя далеко не как слабый пол. В характере этих женщин заложена природная брутальная жесткость, свойственная истинным «самцам». Поэтому, движимые инстинктами, такие дамы постоянно находятся в активном поиске. Одним партнером на всю жизнь они вряд ли ограничатся.

Наталья

Наташи не из тех, кто предается страсти с незнакомцем во время отпуска вдали от мужа. Короткие и одноразовые интрижки их не интересуют. Этим дамам подавай трогательное знакомство, ухаживания, а уж потом только сексуальную близость. И да, речь об отношениях не только с мужем, но и с любовниками. Просто от каждого мужчины неверная Наталья ждет, так сказать, полной отдачи и вовлеченности.

Самыми преданными женщинами эксперт Борис Хигир назвал носительниц имен Валентина, Ирина, Валерия, Татьяна и Людмила, пишет Vestikamaza.ru. Им в отличие от перечисленных выше, проще удержаться от соблазна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие имена носят неверные мужчины.

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