Лиза Галкина исполнила «Миллион алых роз» на дне рождения Пугачевой — видео

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Рита Цветкова
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Примадонне исполнилось 72 года. В честь праздника она собрала самых близких в своем замке в деревне Грязь.

Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova, @maxgalkinru

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза трогательно поздравила маму с днем рождения. Девочка исполнила хит Примадонны «Миллион алых роз» на французском языке. Аккомпанировала девочке сама Алла Борисовна. Папа тоже поддержал выступление Лизы– он стоял рядом и подпевал ей, напоминая слова.

Instagram @alenaakrasnova

В честь 72-летия Пугачева устроила пышное застолье в кругу семьи и самых близких в своем замке в подмосковной деревне Грязь. В гости к знаменитой родственнице пришли Дени Байсаров и Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Им именинница решила вручила небольшие подарки — футболки с надписью: «Надо было слушать Аллу Борисовну». Старшая дочь народной артистки СССР Кристина Орбакайте вручила матери картину, которую написала ее младшенькая Клавдия.

Первыми все же поздравили Пугачеву Лиза и Гарри — вручили любимой маме цветы, самодельные открытки и рисунки. Накануне празднования Примадонна также приняла участие в шоу своего супруга Максима Галкина «Музыкалити», где встретилась с певицей Zivert и рэпером Скриптонитом.

Пугачева ушла с большой сцены больше десяти лет назад, однако россияне по-прежнему обожают легендарную певицу. Каждое появление Примадонны на публике — событие. На счету артистки сотни сольных пластинок, проданных общим тиражом в 250 миллионов экземпляров, в репертуаре около 500 песен, пишет ФАН. Ее мечтой с детства была музыка, и она исполнилась - Пугачева стала кумиром не одного поколения и остается им до сих пор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем были главные мужчины в жизни Аллы Пугачевой.

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