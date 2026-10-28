За фото с Путиным и поездку в Крым: Овечкина включили в базу ГУР

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 24 0

Вместе с капитаном «Вашингтона» в базу ГУР Минобороны Украины попали еще четыре российских хоккеиста.

Когда Александра Овечкина внесли в базу ГУР Украины

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Александр Овечкин и еще четыре хоккеиста из России внесены в базу ГУР

Нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и еще четырех российских хоккеистов включили в антироссийскую базу Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, база ГУР имеет подзаголовок «Мы идентифицируем цели». Ее авторы призывают отстранять российских спортсменов от соревнований и исключать из федераций — таким образом спортивная изоляция распространяется на людей, не совершавших преступлений, а спорт превращается в инструмент политической борьбы.

Овечкин попал в список, в частности, за то, что является сторонником и приближенным лицом президента РФ Владимира Путина, публиковал в соцсетях совместную с российским лидером фотографию и посещал Крым. Помимо капитана «Вашингтона», в базу включены Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Андрей Коваленко и Иван Федотов. Всего в списке ГУР значатся спортсмены из разных дисциплин, в том числе пять хоккеистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине ограничения русского языка дошли до опасного абсурда: языковой омбудсмен страны Елена Ивановская заявила о праве врачей не лечить русскоязычных пациентов.

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