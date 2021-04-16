Сексуальное насилие, пережитое даже в очень раннем возрасте, не забывается и не проходит бесследно. Доцент кафедры психологии личности СПбГУ и семейный психолог Наталья Искра рассказала 5-tv.ru, что зачастую дети пытаются скрыть случившееся с ними, «вычеркнуть» из памяти, однако есть ряд признаков, которые могут указать на наличие психотравмы.

«Чем младше ребенок, тем больше обычно его реакция выражается на телесном уровне. Это нарушения сна: ребенок не может уснуть или наоборот, спит чрезмерно долго — это такой способ забыть о произошедшем. Нарушение питания: ребенок или объедается, либо наоборот, отказывается от еды», — отмечает эксперт.

По словам психолога, достаточно часто, особенно, если речь идет о более старшем, подростковом возрасте, происходит отказ от личной гигиены. Юноша или девушка, которые подверглись насильственным действиям сексуального характера, попросту перестают мыться, заботиться о своем теле.

«Специфическими признаками сексуального насилия в зависимости от возраста — чем младше ребенок, тем более символическими будут эти проявления — будут следующие: если ребенок постоянно рисует половые органы, половой акт, либо производит сексуальные действия с игрушками, либо чрезмерно много и на людях занимается онанизмом, мастурбацией. Это может быть признаком несоответствующего возрасту интереса к сексуальной жизни и пережитого насилия», — продолжает Наталья Искра.

Регресс в развитии детей-жертв насильников

Как отметила семейный психолог, среди старших подростков распространена такая реакция на насилие — отказ от общения. Границы появляются и в отношении представителей как своего пола, так противоположного. Такие дети избегают тем, связанных с интимной близостью, остро реагируют, к примеру, на беседы в рамках полового воспитания, не хотят взрослеть и познавать эту сторону жизни.

«Особенно часто такая история происходит у девочек-подростков, которые столкнулись с сексуальным насилием, они как будто начинают социально развиваться в другую сторону, становятся с каждым годом не старше, а как бы младше. Они не берут на себя социальную ответственность, стараются больше времени проводить с родителями, не отделяются от них», — добавила эксперт.

Опыт психолога говорит о том, что чаще всего подростки скрывают от родных и друзей, что подверглись растлению. Поэтому родителям необходимо выстраивать доверительные отношения с детьми, в которых нет запретных тем и нет места стыду. Так у них будет больше шансов первыми узнать о беде, если она приключится.

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