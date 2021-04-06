Как вырастить из ребенка абьюзера: ТОП непростительных ошибок в воспитании детей

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 283

Психолог Наталья Искра рассказала, какие привычные для родителей поступки приводят к отклонениям в психическом развитии малышей.

Фото, видео: Depositphotos / sdecoret; 5-tv.ru

Число жертв домашнего насилия в мире неуклонно растет. И хоть в ряде государств есть законы и органы, призванные защищать пострадавших и обязанных проводить профилактические работы в неблагополучных семьях, искоренить проблему пока не удается.

В комментарии 5-tv.ru кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра отметила, что проблему можно решить исключительно предупредительными мерами. Речь идет, в частности, о правильном воспитании малыша, для которого насилие будет недопустимо.

Как вырастить абьюзера?

По мнению эксперта, родители психически нездорового человека, способного надругаться над партнером, нанести ему серьезный физический и моральный ущерб, допустили ряд грубейших ошибок в его воспитании.

На первом месте — наказания, справиться с которыми ребенок не в силах. Таковыми являются психологические манипуляции.

«Когда ребенок не хочет уходить с детской площадки, и мама прячется и ждет, когда он обнаружит, что ее нет, — это огромное травматическое переживание. К сожалению, это приводит к тому, что потом, в партнерских отношениях, человек будет делать то же самое. Будет исчезать из отношений без всякого объяснения причин», — пояснила Наталья Искра.

В ТОП главных ошибок входит и грубая критика. Конечно, маленького ребенка нужно контролировать, а также наставлять на правильный путь. Однако это не значит, что можно забывать про похвалу. Малыш нуждается в одобрении со стороны родителя. Если его хороший поступок никто не заметит или маленькую победу проигнорируют, во взрослом возрасте недолюбленный ребенок будет мстить всем и всюду.

Непоправимый урон психике наносит и насилие в семье как таковое. Речь идет как о замалчивании проблем сексуального характера, так и о жестких методах воспитания.

«У меня в практике была история, когда ребенку просто не давали еду, если он плохо себя вел. То есть закрывали кухню на ключ, и ребенок не мог добыть себе еду даже тогда, когда родители уже ложились спать. Конечно, после такой формы насилия очень сложно восстановить доверие, и очень сложно ребенку жить в этом мире», — заключила психолог Наталья Искра.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему опасно платить ребенку за хорошие оценки.

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