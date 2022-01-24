Найти, покорить, не отпускать: как удержать мужчину любого знака зодиака

В отношениях с мужчиной важен не только конфетно-букетный период, но и время, когда интерес друг к другу остывает. Нередко в этот момент партнеры начинают подумывать о расставании. Вполне вероятно, что первыми о разрыве задумаются мужчины. Однако женщина может сохранить отношения — и лучше всего это получится, если она попробует удержать партнера, зная основные характеристики его знака зодиака, считают астрологи.

Овен

Мужчины-Овны весьма яркие и увлекающиеся личности. Поэтому если вы хотите удержать такого человека рядом — будьте готовы удивлять и поражать его. Овны не терпят рутины, постарайтесь почаще устраивать партнеру оригинальные свидания и совместные путешествия. Старайтесь не упрекать Овнов, они вспыльчивы и уперты, в случае конфликта вы только разрушите свои отношения.

Телец

Чтобы удержать представителя этого знака зодиака, необходимо стать ему незаменимой опорой и поддержкой. Хвалите его, поощряйте его достижения и проявляйте больше внимания к его делам. Тельцы нуждаются в материнской заботе и ласке.

Близнецы

Этот знак зодиака крайне нуждается в новых впечатлениях, разнообразии и общении с другими людьми. Постарайтесь почаще бывать в публичных местах, проводить время с друзьями и ни в коем случае не запирайте мужчин-Близнецов дома.

Раки

Чтобы раз и навсегда привязать к себе Раков — нужно быть заботливой хозяйкой, которая сможет устроить уют и спокойную атмосферу даже за пределами дома. Также важно все время поддерживать их. Зачастую мужчины-Раки бывают нерешительны. Задача их спутницы — придать им сил и мотивацию.

Лев

Этому знаку зодиака жизненно важно восхищаться любимой женщиной. Она должна притягивать взгляды других и вызывать женскую зависть. Обладание самой желанной девушкой мира будет постоянно подпитывать интерес страстного Льва. Кроме того, избранница такого мужчины должна уважать его желания, быть к ним нежной и предусмотрительной

Дева

Мужчины-Девы останутся рядом с той, которая будет уважать их интерес ко всему высокоинтеллектуальному, будет посещать с ними музеи и часами слушать их рассказы о том или ином открытии в мире науки. Если же избранница еще будет чистюлей и замечательной хозяйкой — мужчины-Девы на долгое время потеряют от нее голову.

Весы

Непостоянство этого знака зодиака требует от избранницы одновременно волевого характера и нежности. Весы никогда не уйдут от той, которая будет подстраиваться под их настроение. Кроме того, мужчины этого знака зодиака любят совместные выходы в свет. Чем чаще вы будете угадывать желания мужчин-Весов, тем сильнее они к вам привяжутся.

Скорпион

Этот мужчина обладает невероятной сексуальной энергией и зверскими аппетитами. Ему нужна страстная и горячая спутница, которая поможет реализовать все его потаенные желания. Если женщина будет удивлять его в жизни и в постели — он и не подумает смотреть по сторонам. Кроме того, женщина Скорпиона должна внимательно следить за собой. Мужчины этого знака зодиака уверены, что они самые лучшие, а значит и их спутница должна затмевать других своим умом и красотой.

Стрелец

Этот знак зодиака вообще не стоит удерживать — он любит свободу. Чем больше женщина ее предоставит, тем сильнее он будет любить свою избранницу. Почаще отпускайте его в бар или к друзьям, но и о своем досуге не забывайте - гуляйте с подругами. Он будет ценить вас как за свою свободу, так и за нескончаемые темы для разговоров и обсуждений.

Козерог

Естественность, непринужденность и простота — вот основные качества, которые мужчины-Козероги ищут во всех женщинах. Если вы станете ему близким другом и не будете корить за то, что он нечасто признается в любви — Козерог никогда не покинет вас. Представителям этого знака зодиака больше других нужна забота и внимание — не скупитесь на ласку.

Водолей

Свобода и разнообразие — вот что видит в своей идеальной спутнице Водолей. Женщине необходимо во всем поддерживать его и не ставить никаких запретов — тогда его преданность будет безграничной. А если вы будете обладать таким же ярким воображением как Водолей, то он потеряет голову от любовницы и единомышленницы в одном лице.

Рыбы

Чтобы удержать такого мужчину, нужно окружить его заботой и почаще радовать ласковым словом. Кроме того, Рыбы просто без ума от таинственных и загадочных женщин. Поэтому будьте ласковы и нежны, но слегка отстранены — это зажжет настоящий огонь в омуте «рыбьей» души.

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