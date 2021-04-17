Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия под звуки волынки

Супруг английской королевы Елизаветы II, принц Филипп мирно упокоился в часовне Святого Георгия, располагающейся в Виндзорском замке. Гроб с штандартом принца опустили в подпол под звуки волынки. Из уважения к королевской семье, момент полного погружения тела Филиппа был скрыт от глаз зрителей.

Королева, их с принцем Филиппом дети и внуки и остальные присутствующие на церемонии прощания почтили память усопшего минутой молчания. Затем участники отпевания по одному покидали зал, еле заметно кивая погребенному принцу-консорту.

Гроб принца Филиппа был украшен его персональным штандартом, на котором была отражена его жизнь от Греции до Британии. На крышке был возложен венок, цветы для которого были выбраны лично Елизаветой II. Кроме того, на гробу лежала его морская фуражка и сабля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как держалась Елизавета II на похоронах своего супруга.