Меган Маркл оставила таинственную записку на венке для принца Филиппа

Герцогиня Сассекская почтила память принца Филиппа особым венком и загадочной запиской, которые были возложены в часовне Святого Георгия, сообщает зарубежное издание Metro.

Венок Меган Маркл составила совместно с супругом принцем Гарри, придерживаясь «языка цветов» из местной флоры. Каждая составляющая венка была наполнена смыслом и отсылала к той, или иной части жизни Филиппа.

К примеру, в качестве солирующих растений, они выбрали акант мягкий (известный в народе как «медвежьи штаны» — прим.ред.), который является национальным цветком Греции — родины принца и эрингиум (Синеголовник — прим.ред.), который представляет королевских морских пехотинцев. В венок также входили: колокольчик для благодарности и вечной любви, розмарин для обозначения памяти, лаванда для преданности и розы в честь июня, месяца рождения Филиппа.

Над созданием похоронного аксессуара трудилась Уиллоу Кресли, которая ранее участвовала в создании цветочных композиций для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Содержание записки неизвестно, уточняет издание.

Сама Маркл не смогла присутствовать на похоронах супруга Елизаветы II, так как находится в «интересном положении». Врачи рекомендовали ей избегать различных стрессов, в том числе и длительных авиаперелетов. Приближенный к бывшей актрисе рассказал в разговоре, что супруга принца наблюдала за церемонией онлайн, поскольку не могла посетить ее личнно, пишет "Экономика сегодня" со ссылкой на CNN.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле Меган Маркл не приехала на похороны принца Филиппа.