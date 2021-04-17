«Лети, счастливого пути»: Ярослав Сумишевский довел до слез Ирину Круг

Вдова известного российского шансонье Михаила Круга Ирина не смогла сдержать своих слез увидев боль Ярослава Сумишевского от потери любимой супруги Натальи.

Знаменитости встретились за столом шоу на федеральном телеканале. В разгар программы появилась нарезка видеороликов с певцом и его безвременно ушедшей супругой Натальей, где они оба были счастливы.

Музыкальный исполнитель не смог сдержать слезы, а его скорбь тронула сердца других гостей передачи и, в том числе, Ирины Круг, которая не понаслышке знает, что такое внезапно потерять любимого и близкого человека.

После этого, Сумишевский исполнил трогательную и печальную песню «Лети, счастливого пути», которая посвящена Наталье. Эту композицию артист в память о любимой исполняет на каждом своем концерте.

Наталья Сумишевская скончалась в феврале 2021 года, после ужасной аварии под Краснодаром. Водитель, везший певца и супругу на концерт, выскочил на встречную полосу для обгона. В результате ДТП водитель скончался на месте, а Наталья впала в кому и была доставлена в больницу, где умерла спустя неделю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сумишевский представил новую песню после гибели жены на шоу Малахова.