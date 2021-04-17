«Лети, счастливого пути»: Ярослав Сумишевский довел до слез Ирину Круг

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Екатерина Бородина
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Оба артиста испытали в жизни горечь от утраты любимого человека.

«Лети, счастливого пути»: Ярослав Сумишевский довел до слез Ирину Круг

Фото: Instagram @irinakrug

Вдова известного российского шансонье Михаила Круга Ирина не смогла сдержать своих слез увидев боль Ярослава Сумишевского от потери любимой супруги Натальи.

Знаменитости встретились за столом шоу на федеральном телеканале. В разгар программы появилась нарезка видеороликов с певцом и его безвременно ушедшей супругой Натальей, где они оба были счастливы.

Музыкальный исполнитель не смог сдержать слезы, а его скорбь тронула сердца других гостей передачи и, в том числе, Ирины Круг, которая не понаслышке знает, что такое внезапно потерять любимого и близкого человека.

После этого, Сумишевский исполнил трогательную и печальную песню «Лети, счастливого пути», которая посвящена Наталье. Эту композицию артист в память о любимой исполняет на каждом своем концерте.

Наталья Сумишевская скончалась в феврале 2021 года, после ужасной аварии под Краснодаром. Водитель, везший певца и супругу на концерт, выскочил на встречную полосу для обгона. В результате ДТП водитель скончался на месте, а Наталья впала в кому и была доставлена в больницу, где умерла спустя неделю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сумишевский представил новую песню после гибели жены на шоу Малахова.

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