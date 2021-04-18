Ободранный череп и клочки волос: жуткие подробности гибели ребенка в Башкирии

Прогулка на велосипеде обернулась для малолетнего жителя Башкирии жуткой трагедией: его заживо съели собаки. Подробности вопиющего инцидента 5-tv.ru рассказала свидетель событий.

Все произошло утром 17 апреля в селе Сафарово. Около 11.00 женщина вышла из дома, и увидела пугающую картину — в поле бродячие собаки доедали останки четырехлетнего мальчика. Местная жительница принялась отгонять озверевших животных. Спасти ребенка было уже невозможно.

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«Там, где зеленая нитка, там его череп лежал. Мы матери отдали, там большой кусок. Она в шоковом состоянии, еще ничего не соображает», — указывала на место трагедии собеседница 5-tv.ru.

Соседи семьи погибшего отмечают, что узнали о случившемся совершенно случайно. Не было ни детских криков, ни лая озверевших собак. Одним из первых к месту ЧП прибыл 17-летний подросток, проживавший неподалеку.

«Я шел дрова колоть. Там собаки его ели. Думал кукла, оказывается ребенок был. Я потом обратно домой забежал, сказать, что там ребенок лежит. Потом побежал соседке тоже сказать. Я не смотрел до конца, я боялся», — признался очевидец.

Мама трагически погибшего мальчика рассказала, что до своего пятилетия он не дожил чуть больше недели. В случившееся она до сих пор не может поверить.

«Я стирала. Он пошел на велике кататься. Прошло где-то полчаса. Я вообще ничего не слышала. Когда я вещи вешала, соседка прибежала и сказала: „Вашего ребенка там собаки“. Я сразу побежала и увидела», — вспоминала детали женщина.

Растерзанный на куски мальчик был ее младшим сыном. Мать сообщила, что всегда приглядывала за детьми, а агрессивных собак в районе не было давно — беды ничто не предвещало. Кого винить в случившемся, женщина не знает. Она уточнила, что представители администрации предложили помощь с захоронением останков малыша и уже отловили нескольких озверевших животных.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры из Башкирии, с места, где собаки загрызли ребенка.