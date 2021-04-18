Ободранный череп и клочки волос: жуткие подробности гибели ребенка в Башкирии
Четырехлетний мальчик с нетерпением ждал своего дня рождения. Дожить до 27 апреля ему было не суждено.
Фото, видео: Depositphotos / tverkhovinets; 5-tv.ru
Прогулка на велосипеде обернулась для малолетнего жителя Башкирии жуткой трагедией: его заживо съели собаки. Подробности вопиющего инцидента 5-tv.ru рассказала свидетель событий.
Все произошло утром 17 апреля в селе Сафарово. Около 11.00 женщина вышла из дома, и увидела пугающую картину — в поле бродячие собаки доедали останки четырехлетнего мальчика. Местная жительница принялась отгонять озверевших животных. Спасти ребенка было уже невозможно.
«Там, где зеленая нитка, там его череп лежал. Мы матери отдали, там большой кусок. Она в шоковом состоянии, еще ничего не соображает», — указывала на место трагедии собеседница 5-tv.ru.
Соседи семьи погибшего отмечают, что узнали о случившемся совершенно случайно. Не было ни детских криков, ни лая озверевших собак. Одним из первых к месту ЧП прибыл 17-летний подросток, проживавший неподалеку.
«Я шел дрова колоть. Там собаки его ели. Думал кукла, оказывается ребенок был. Я потом обратно домой забежал, сказать, что там ребенок лежит. Потом побежал соседке тоже сказать. Я не смотрел до конца, я боялся», — признался очевидец.
Мама трагически погибшего мальчика рассказала, что до своего пятилетия он не дожил чуть больше недели. В случившееся она до сих пор не может поверить.
«Я стирала. Он пошел на велике кататься. Прошло где-то полчаса. Я вообще ничего не слышала. Когда я вещи вешала, соседка прибежала и сказала: „Вашего ребенка там собаки“. Я сразу побежала и увидела», — вспоминала детали женщина.
Растерзанный на куски мальчик был ее младшим сыном. Мать сообщила, что всегда приглядывала за детьми, а агрессивных собак в районе не было давно — беды ничто не предвещало. Кого винить в случившемся, женщина не знает. Она уточнила, что представители администрации предложили помощь с захоронением останков малыша и уже отловили нескольких озверевших животных.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры из Башкирии, с места, где собаки загрызли ребенка.
Читайте также
46%
-1.43 90.46
-1.77
Нашли ошибку?