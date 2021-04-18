Трезвенник, йог и любимец животных: Тайны и загадки жизни Георгия Вицина

Знаменитый «Трус» из комедий Леонида Гайдая, вечный пьянчужка и неудачник — именно такой образ великого актера Георгия Вицина крепко остался в памяти зрителей. Сегодня, 18 апреля — день рождения артиста, ему бы исполнилось 104 года. 5-tv.ru вспоминает, какие тайны окружали его при жизни и остались после его кончины.

Вопреки распространенному мнению, что первая крупная роль Вицина случилась в 1961 году в новелле «Пес Барбос и необычный кросс», он имел богатую фильмографию и до этого знаменательного в его карьере момента. Если бы не комедия Гайдая и так полюбившийся зрителям образ, Вицин мог бы стать драматическим актером. Еще за десять лет до этого он воплотил на экране одну из самых загадочных фигур русской литературы — Николая Гоголя в фильме «Белинский» Григория Козинцева. После ему прочили играть Гамлета в театре, но так случилось, что амплуа выбрало его само — после «Труса» он играл исключительно пьяниц, хулиганов и невзрачных, но забавных неудачников.

Не мудрено, что при таких ролях про Вицина многие полагали, что и в жизни он не отличается примерным поведением. Как будто вопреки этим домыслам, актер всю жизнь вел здоровый образ жизни, с детства занимался йогой, в перерывах на съемках мог запросто стоять на голове, чем удивлял коллег по цеху. Он не курил, не пил и не ел мяса. Даже в знаменитой сцене «Кавказской пленницы», где прозвучала фраза, впоследствии ставшая крылатой — «Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!» — он наотрез отказывался сделать глоток пива в кадре.

Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966) реж. Леонид Гайдай

Роль «Труса» принесла ему небывалую славу, но он всю жизнь сторонился популярности и избегал публичности. Жил он уединенно, не принимал гостей, не любил давать интервью. Зато очень любил животных, а в последние годы жизни подкармливал бездомных собак, птиц и даже людей. Одного пса он приютил — назвал Мальчиком и очень любил его.

Несмотря на такую почти отшельническую манеру, личная жизнь Вицина была тоже удивительной: в 19 лет он влюбился и отбил жену у худрука театра имени Ермоловой Николая Хмелева. Дине Тополевой было уже 35, но она обратила внимание на скромного и застенчивого юношу. Про историю их любви говорили — «Высокие отношения!». Еще бы — как ни странно, брошенный муж не стал мстить артисту и не снимал его с ролей, более того, не пытался вставлять палки в колеса и бывшей супруге, которая тоже служила в его театре. Вместе Дина и Георгий прожили 20 лет, но официально так и не расписались.

Вторая любовь пришла к Вицину уже в зрелом возрасте, когда ему было за 30. Она — Тамара Мичурина, племянница знаменитого биолога и селекционера Ивана Мичурина. Тамара работала бутафором в театре, где они и познакомились. Поженились влюбленные в 1949 году, позже у них родилась дочь Наталья. Примечательно, что свою прошлую любовь Вицин не забыл — когда Дина стала болеть, он приносил ей лекарства, помогал. Новая супруга была не против, в дружеских отношениях с Диной была и единственная дочь актера.

Кадр из фильма Фильм №5 "Пес Барбос и необычный кросс" (1961) реж. Леонид Гайдай

Актерская профессия была не единственной областью, где артист проявлял свой талант. Он выразительно рисовал, по этой же стезе пошла и Наталья, дочь актера. Вицин любил созерцать природу, погружаться в процесс написания картины неспешно. К уединению он стремился всю жизнь. Последние годы артист чурался публики и внимания. Его не стало в 2001 году, а супруга пережила его всего на восемь лет.

Еще одна тайна Георгия Вицина — дата и место его рождения. Существует две версии: по одной из них он появился на свет в 1917 году, по другой — на год позже. Правды, говорят, не знал и сам актер, поэтому его юбилей — 80-летие — праздновали два года подряд. Не известно точно и где именно родился Вицин — долгое время считалось, что в Петербурге, но позже стали утверждать, что в маленьком финском городке Териоки.

Смерть актера унесла в могилу его многочисленные загадки и тайны, но оставила на память людям прекрасные роли в фильмах, пересматривать которые публика не устает и по сей день.