Продюсер Дворцов предложил создать комитет по защите артистов от мемов

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 36 0

Инициатива появилась после того, как юристы Ларисы Долиной начали проверять публикации с ее участием.

Дворцов: нужно создать комитет по защите артистов от мемов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Музыкальный продюсер Сергей Дворцов выступил с идеей учредить в России комитет, который отслеживал бы развлекательный контент с участием артистов и выявлял публикации, способные оскорбить их честь и достоинство. Об этом он сообщил 5-tv.ru.

Поводом послужило заявление директора певицы Ларисы Долиной: юристы народной артистки России в скором времени проверят публикации, коллажи и мемы с ее участием на предмет оскорблений и унижений. Если такие материалы обнаружатся, будут поданы судебные иски о защите чести и достоинства.

«Стоит создать комитет по отслеживанию подобного контента — это первое. Второе — защитить права артистов. Это касается чести и достоинства, в первую очередь. В целях безопасности я призываю всех артистов сделать то же самое, что и Лариса Александровна (Долина. — Прим. ред.)», — приводит его слова телеканал.

По мнению Дворцова, подобные публикации способны не только порочить репутацию артистов, но и создавать для них дополнительные риски. Продюсер призвал проверять площадки, где размещают мемы и ролики со знаменитостями, а также выяснять, не получают ли их авторы доход от такого контента.

«Во-первых, действительно, такой контент может быть порочащим честь и достоинство. Во-вторых, он несет репутационные риски. Я полностью на их стороне (стороне артистов. — Прим. ред.)», — заключил он.

Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им.

Мошенники убедили певицу продать квартиру, перевести им средства и отдать личные сбережения — общий ущерб оценивался примерно в 180 миллионов рублей. Сначала судебные инстанции встали на сторону Долиной и вернули ей жилье. Однако 16 декабря 2025 года Верховный суд РФ эти решения отменил, и 19 января 2026 года квартира окончательно перешла к покупательнице Полине Лурье.

История вызвала волну критики, которую связывают с «отменой» Ларисы Долиной. В стране даже возник прецедент — продавцы жилья начали массово оспаривать сделки, ссылаясь на обман со стороны мошенников, из-за чего добросовестные покупатели оставались ни с чем.

Мемы с участием Долиной стали активно появляться в конце 2025 года. Пик пришелся на момент, когда суд отказал Лурье в праве претендовать на жилье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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