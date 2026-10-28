Путин заявил о готовности России делиться технологиями с Африкой

|
Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 48 0

Российские компании участвуют в десятках энергетических проектов на африканском континенте.

России готова делиться технологиями с Африкой

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия не стремится к колониальной эксплуатации Африки, а заинтересована в совместном развитии с государствами континента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка» в Москве.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова передавать африканским партнерам уникальные технологии, которые позволят бережно и эффективно использовать водные ресурсы.

«Россия готова делиться с Африкой уникальными технологиями, которые помогут бережно распоряжаться водными ресурсами», — отметил Путин.

По словам президента, Россия уже участвует в реализации более 30 перспективных энергетических проектов в 16 африканских странах. Кроме того, компания «РусГидро» готова оказывать помощь в проектировании новых и модернизации действующих электростанций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия выступает за справедливое освоение природных ресурсов Африки. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что основную выгоду от добычи полезных ископаемых должны получать страны, которым они принадлежат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знако...

Последние новости

17:16
Туроператоры не получали данных об изменениях системы «все включено» в Турции
17:04
«Это впервые»: Путин провел экскурсию для лидеров Африки
16:59
Путин: государства должны влиять на работу соцсетей ради безопасности
16:58
Путин: «Илон Маск — гениальный человек»
16:58
Путин рассказал о первых шагах России в создании спутниковой системы «Рассвет»
16:54
Напоролся на ветку: как семя четыре месяца росло в глазу жителя Якутии

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
Молчание свидетелей и лестница смерти: тайна гибели Сергея Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео