Путин заявил о готовности России делиться технологиями с Африкой

Россия не стремится к колониальной эксплуатации Африки, а заинтересована в совместном развитии с государствами континента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка» в Москве.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова передавать африканским партнерам уникальные технологии, которые позволят бережно и эффективно использовать водные ресурсы.

«Россия готова делиться с Африкой уникальными технологиями, которые помогут бережно распоряжаться водными ресурсами», — отметил Путин.

По словам президента, Россия уже участвует в реализации более 30 перспективных энергетических проектов в 16 африканских странах. Кроме того, компания «РусГидро» готова оказывать помощь в проектировании новых и модернизации действующих электростанций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия выступает за справедливое освоение природных ресурсов Африки. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что основную выгоду от добычи полезных ископаемых должны получать страны, которым они принадлежат.

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