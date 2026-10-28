«Единая Россия» проследит за влиянием новых правил приема олимпиадников в вузы

«Единая Россия» намерена оценить, как изменения правил поступления победителей и призеров олимпиад в вузы повлияют на систему образования и возможности абитуриентов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Владислав Головин.

Минобрнауки подготовило проект приказа, который предусматривает изменения в предоставлении льгот при поступлении в вузы по результатам олимпиад, а также в порядке распределения платных мест. По словам Головина, в комитет уже обращаются молодые люди, которым нужны разъяснения по поводу готовящихся нововведений.

Парламентарий отметил, что одним из ключевых вопросов остается доступность высшего образования и возможность поступить в вуз разными способами — по результатам экзаменов или олимпиад.

«Важно соблюсти баланс в части преимуществ у кого-либо при поступлении в вузы. Необходимо учитывать условия в труднодоступных районах, где у ребят меньше возможностей получать дополнительное образование», — сказал Головин.

По его словам, родители, школьники и педагоги заинтересованы в том, чтобы абитуриенты имели равные возможности при поступлении. В связи с этим «Единая Россия» считает необходимым отслеживать последствия изменений и учитывать обратную связь участников образовательного процесса.

Головин также отметил, что расширение возможностей для получения высшего образования и развитие региональных вузов закреплены в Народной программе.

«Партия продолжит добиваться решений, которые помогают талантливой молодежи реализовать свои способности и претендовать на достойное обучение вне зависимости от места проживания», — заключил парламентарий.

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