🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 апреля, растущая Луна в Раке придаст большинству знаков зодиака силу и энергию, которые помогут завершить давно начатые дела. При этом звезды предостерегают: относитесь к любой информации критически — велик риск обмана и напрасных ожиданий.

♈ Овен

Своим друзьям и близким нужно помогать безвозмездно, Овны. Не ожидайте от них чего-то взамен, пришло время посеять семена любви и сострадания. Очень скоро поддержка родных может потребоваться вам.

Космический совет: подумайте, чем вы можете быть полезны своим близким.

♉ Телец

Пришло время немного ослабить деловую хватку и освободить в своей жизни место для личных отношений с людьми. Обретение баланса — это единственный способ добиться успеха. Некоторые из вас могут столкнуться с хаосом на личном фронте, однако он принесет осознание того, что некоторые «друзья» просто не стоят вашего времени.

Космический совет: не все «друзья» стоят вашего времени.

♊ Близнецы

Чаще всего наши эмоции и внутренний голос ведут нас в правильном направлении. Поэтому обращайте внимание на то, что они говорят вам прямо сейчас, Близнецы. Тогда боль и страдания должны устраниться в течение одного дня.

Космический совет: прислушайтесь к своим эмоциям и внутреннему голосу.

♋ Рак

Подумайте о траектории своей карьеры, Раки. Проанализируйте свои действия, что сработало, а что нет. Вспомните причину, которая заставила вас начать двигаться вперед. Задумайтесь, кем вы видите себя через десять лет? Пришло время начать усердно работать над своей мечтой.

Космический совет: подумайте, кем хотите видеть себя через десять лет, и начните двигаться вперед.

♌ Лев

Если вы начинаете новый проект, не зацикливайтесь на бумажной волоките, Львы. Лучше доверьте эту работу профессионалу, а сами займитесь сутью. Если вы ведете судебную борьбу, сохраняйте настойчивость. Тогда все обернется в вашу пользу.

Космический совет: будьте настойчивы, и дело обернется в вашу пользу.

♍ Дева

Звезды призывают вас переключить свой взгляд с материального на духовное. Некоторые из вас могут почувствовать тягу к гадательным практикам. Например, таро и чтению будущего по кофейной гуще. Если самостоятельное изучение этих ритуалов станет для вас проблемой, поищите наставника.

Космический совет: переключите свой взгляд с материального на духовное и погрузитесь в мир тайн.

♎ Весы

Весы, как вы относитесь к огромному списку дел перед вами? Нет ничего удивительного, если он заставляет вас чувствовать себя подавленным. А что вызывает удивление, так это регулярные отказы принять чужую помощь. Готовность открыться окружающим поможет вам решить любую проблему.

Космический совет: не стесняйтесь просить о помощи, если не можете справиться сами.

♏ Скорпион

Отложите на секунду планирование и выработку стратегии. Пришло время просто быть собой и показать миру свое истинное «я»., Скорпионы. Можете даже позволить себе выглядеть уязвимым. Есть хорошие новости для тех, кто причастен к финансовому фронту. Вас ожидает большая отдача от того, во что вы вложили деньги.

Космический совет: пришло время показать миру свое истинное «я».

♐ Стрелец

Вы слишком зациклены на большой мечте, Стрельцы. Стоит сделать паузу. Начните ценить все свои победы, даже маленькие. Для некоторых наступает время завершения большого проекта. Помните, что вы можете как добиться, так и не добиться желаемого результата. Это нормально. Важнее всего сохранить душевный покой.

Космический совет: начните ценить все свои победы, даже маленькие.

♑ Козерог

Звезды призывают вас обратить внимание на свои и чужие личные границы. Как бы сильно вы не любили кого-то, вы не можете быть рядом с этим человеком все время. Важно иногда давать близким больше свободы.

Космический совет: предоставьте близким больше свободы.

♒ Водолей

Не все работает по вашему плану, не так ли? Иногда все выходит совершенно иначе, нередко приходится сталкиваться с неожиданными трудностями. Принимайте и хорошее, и плохое как должное, Водолеи. Знайте, что каждый шаг приближает вас к цели. Фраза, которая вам поможет: «Я там, где мне нужно быть».

Космический совет: вы там, где вам нужно быть. Продолжайте двигаться к цели.

♊ Рыбы

Иногда все случается не так, как вы хотите. Но ваше сердце говорит вам, что происходящее правильно, и вы должны признать это. Ваш внутренний голос ведет вас по нужному пути, в глубине души вы знаете, чем это может закончиться, и вы правы. Не переживайте, скоро все придет в норму.

Космический совет: внутренний голос ведет вас по правильному пути. Прислушайтесь к нему.

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