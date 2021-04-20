Студентка обвинила Александра Морозова в изнасиловании и жестоком избиении

Юморист Александр Морозов оказался замешанным в секс-скандале — 22-летняя студентка Елизавета Еременко обвинила звезду «Кривого зеркала» в изнасиловании и жестоком избиении.

Совсем недавно Морозов поразил публику преображением: артист сбросил около 60 килограммов, уменьшив с помощью операции объем желудка, а после этого избавился от лишней кожи на теле при помощи пластических хирургов. Из круглолицего пухляка артист превратился в настоящего мачо, что тут же отразилось на его популярности у женщин.

Однако, как оказалось, повышенный интерес со стороны дам — не всегда явление положительное. Так, одна из пассий Морозова после отдыха с ним в роскошном отеле в центре Москвы заявила о надругательстве и истязаниях.

С Елизаветой актер познакомился в сети, после чего пригласил на свидание в столицу. Девушка была в восторге от предстоящей встречи. В номере отеля она снимала видео, демонстрируя, насколько дорого он обставлен. В каждом ролике Еременко была едва одета, а на одном из них предстала полностью обнаженной в ванне. Елизавета говорила, что в соседней комнате ее ждет Морозов и готовит какой-то сюрприз.

«Девочки, я в раю!» — заявляла она.

Елизавета Еременко. Instagram @liza_eryomenko

Судя по тому, что теперь обоим участникам скандальной истории предстоит проверка на детекторе лжи, райского блаженства им испытать не удалось. Полуголая студентка оказалась, с ее слов, девственницей, которую грубо взял силой Александр Морозов. Как пишет Starhit.ru, Елизавета также уверяет, что у нее есть видеодоказательство того, что секс между ней и юмористом был недобровольным. «Обвиняемый» настойчиво отрицает свою причастность к преступлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похудевший Александр Морозов объявил кастинг на роль его спутницы жизни. Артист признался, что теперь, когда собственная внешность полностью его устраивает, он готов присмотреть себе новую жену. Правда, сначала придется разобраться с несостоявшейся любовницей.