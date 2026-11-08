Закрутки вместо скроллинга: зачем зумеры осваивают «бабушкины» хобби

|
Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 20 0

Молодые люди все чаще возвращаются к занятиям из прошлого.

Психолог Гусева объяснила моду зумеров на «бабушкины» хобби

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Гусева: закрутки и микрозелень помогают зумерам чувствовать реальность

Зумеры все чаще возвращаются к занятиям, которые еще недавно считались «бабушкиными»: делают домашние заготовки, выращивают микрозелень и превращают привычную бытовую рутину в хобби и контент для соцсетей. Почему такие увлечения снова стали популярными у молодежи, выяснили «Известия».

Психолог Анна Гусева связывает этот интерес с тем, что значительная часть жизни поколения Z проходит в цифровой среде. По ее словам, молодым людям не хватает простых физических ощущений и возможности получить осязаемый результат.

«Банка с огурцами — это то, что можно потрогать, открыть, съесть, испытав ощущение реальности в мире, где все нестабильно. Это не просто готовка, а способ замедлиться, утолить тактильный голод», — отметила Гусева.

При этом зумеры подходят к домашним заготовкам иначе, чем старшие поколения. Для них важны не запасы на долгий срок, а сам процесс: приготовить что-то необычное, красиво оформить, сфотографировать и поделиться результатом.

Похожую роль играет и увлечение микрозеленью. Ее можно вырастить за короткий срок, поэтому результат быстро становится заметным. Гусева считает, что это дает ощущение контроля и помогает отвлечься от постоянного информационного потока. Кроме того, совместное выращивание зелени может стать способом наладить контакт между родителями и подростками.

Специалисты также отмечают пользу микрозелени для рациона. В молодых ростках концентрация некоторых витаминов и антиоксидантов может быть выше, чем в зрелых растениях, однако полностью заменять ими обычные овощи нельзя. Они по-прежнему остаются важным источником клетчатки, сложных углеводов и воды.

Таким образом, «бабушкины» занятия для зумеров становятся не столько возвращением к старым привычкам, сколько способом на время выйти из цифровой среды и получить понятный, материальный результат своими руками.

Это не единственный тренд, который поддерживают молодые люди. Растет и спрос на эстетику 1990‑х. Музыка, мода, игры — все идет в ход, чтобы воссоздать неповторимую атмосферу того времени. 

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:58
«Напьемся вдрызг»: Рютте решил отметить с Зеленским конец украинского конфликта
2:48
Сначала Смутное время, теперь Украина: как Россию снова пытаются расчленить
2:34
Закрутки вместо скроллинга: зачем зумеры осваивают «бабушкины» хобби
2:21
Умер заслуженный тренер СССР по фехтованию Леонид Лейтман
2:05
Вооружен до зубов и стрелял на ходу: как Краков пережил первый в новейшей истории теракт
1:54
Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю — в России начнутся полярные сияния

Сейчас читают

Как выбрать искусственную елку к Новому году
«Виновник в руках полиции»: СМИ раскрыли, кто совершил теракт в Кракове
Стала известна дата отпевания Лидии Федосеевой-Шукшиной
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео