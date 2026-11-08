Закрутки вместо скроллинга: зачем зумеры осваивают «бабушкины» хобби

Психолог Гусева: закрутки и микрозелень помогают зумерам чувствовать реальность

Зумеры все чаще возвращаются к занятиям, которые еще недавно считались «бабушкиными»: делают домашние заготовки, выращивают микрозелень и превращают привычную бытовую рутину в хобби и контент для соцсетей. Почему такие увлечения снова стали популярными у молодежи, выяснили «Известия».

Психолог Анна Гусева связывает этот интерес с тем, что значительная часть жизни поколения Z проходит в цифровой среде. По ее словам, молодым людям не хватает простых физических ощущений и возможности получить осязаемый результат.

«Банка с огурцами — это то, что можно потрогать, открыть, съесть, испытав ощущение реальности в мире, где все нестабильно. Это не просто готовка, а способ замедлиться, утолить тактильный голод», — отметила Гусева.

При этом зумеры подходят к домашним заготовкам иначе, чем старшие поколения. Для них важны не запасы на долгий срок, а сам процесс: приготовить что-то необычное, красиво оформить, сфотографировать и поделиться результатом.

Похожую роль играет и увлечение микрозеленью. Ее можно вырастить за короткий срок, поэтому результат быстро становится заметным. Гусева считает, что это дает ощущение контроля и помогает отвлечься от постоянного информационного потока. Кроме того, совместное выращивание зелени может стать способом наладить контакт между родителями и подростками.

Специалисты также отмечают пользу микрозелени для рациона. В молодых ростках концентрация некоторых витаминов и антиоксидантов может быть выше, чем в зрелых растениях, однако полностью заменять ими обычные овощи нельзя. Они по-прежнему остаются важным источником клетчатки, сложных углеводов и воды.

Таким образом, «бабушкины» занятия для зумеров становятся не столько возвращением к старым привычкам, сколько способом на время выйти из цифровой среды и получить понятный, материальный результат своими руками.

Это не единственный тренд, который поддерживают молодые люди. Растет и спрос на эстетику 1990‑х. Музыка, мода, игры — все идет в ход, чтобы воссоздать неповторимую атмосферу того времени.