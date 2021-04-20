Премьер Чехии Бабиш передумал обвинять Россию во взрывах во Врбетице

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Егор Измалкин
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Ранее страны объявили о взаимной высылке дипломатов.

Премьер Чехии Бабиш передумал обвинять Россию во взрывах во Врбетице

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Взрывы на складе боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году премьер-министр страны Андрей Бабиш отказался считать актом государственного терроризма.

Политик заявил, что, по имеющимся у него данным, инцидент был связан с нападением агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому предпринимателю — торговцу оружием.

«Россия не нападала на Чехию», — цитирует Бабиша издание Denik N.

При этом обнародовать полный отчет о произошедшем официально Прага пока не может, подчеркнул политик.

Ранее Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Это произошло после того, как Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. В ответ Москва выдворила 20 чешских сотрудников дипмиссии. Как писал 5-tv.ru, после этого пражские власти призвали правительство своей страны начать переговоры с Россией о возвращении части парка Стромовка, которую занимает посольство РФ.

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