«Откуда волосы, Зин?» — Волочкову заподозрили в ношении накладок

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Виктория Андреева
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Артистка внезапно появилась перед камерами в совершенно новом образе.

«Откуда волосы, Зин?» — Волочкову заподозрили в ношении накладок

Фото: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова в последнее время все чаще меняет образы. То появится перед зрителем в элегантных туфлях и платье аля «принцесса», то избавится от броских «ядовитых» цветов в нарядах в угоду молочно-кофейным. А недавно артистка кардинально поменяла прическу: вместо зачесанного пучка — пышные струящиеся локоны.

Преобразившуюся Волочкову в той ранней, изможденной работой и усердными тренировками, узнать было трудно. Она позировала на камеру в шубке типа «леопард» и, едва приподняв руку, пряталась от весеннего солнца.

«Иногда встречаются в жизни люди, которым просто хочется сказать: „Пока неудачник!“» — подписала снимок в Instagram балерина.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Обескураженные поклонники Анастасии Волочковой тут же подумали, что звезда рассталась с очередным избранником. Объяснить иначе ее кардинальное преображение они не могли.

«Неожиданно. Походу, там опять семейная драма», — обсуждали балерину юзеры.

Впрочем, среди комментаторов нашлись и те, кого больше насмешила «неправдоподобность» образа Волочковой. Так, например, одни отмечали, что шуба артистки «давно поистрепалась». Другие подчеркивали неестественность волос и писали про использование балериной накладок.

«Свои что ли не отрасли?»

«45 лет, пора накладки на голову покупать…»

«М-да. Прическа-то хороша, но смешно, что не своя», — не без иронии писали фолловеры Анастасии.

Сама звезда реагировать на сплетни не стала. Кто ее бросил или, напротив, одарил вниманием и заботой — говорить также не стала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что Анастасию Волочкову снова упрекнули фанаты и при чем тут лошадь и седло.

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