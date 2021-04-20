Никогда не быть олигархом! Без каких линий на руках человек не сможет стать богатым

Почему одни «гребут деньги лопатой», а другие вечно экономят и отказывают себе в роскоши? Оказывается, на предрасположенность к богатству указывают линии на руках. Хиромант Иван Громов рассказал 5-tv.ru, как по правой ладони определить, что человеку никогда не стать олигархом.

Отсутствие линии судьбы

Люди, у которых отсутствует линия судьбы, редко добиваются каких-то ощутимых результатов в бизнесе или работе.

«Линия судьбы должна подниматься от центра ладони к пальцам. Она отвечает за карьеру человека, за цель в его жизни. А если у человека нет цели в жизни, то какой из него будет олигарх?» — пояснил эксперт.

Короткая линия головы

Линия головы считается короткой, если она не выходит за проекцию среднего пальца.

«Такая линия указывает на человека, который не способен сосредоточиться, у которого большие проблемы с вниманием. Такие люди часто ко всему относятся поверхностно. Они часто не способны стать профессионалом в какой-то сфере деятельности. Им сложно рассчитывать на оглушительный успех в жизни», — отметил хиромант.

Слабое «зерно достатка»

Слабо прорисованное или отсутствующее «зерно достатка» на сгибе большого пальца.

«Если обратить внимание на большой палец, то на нем бывает „рисовое зерно“. Оно отвечает за способность человека сохранять свои деньги и преумножать их, что, согласитесь, очень важно для богатого человека», — подытожил специалист.

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