Забудьте про лень: что важно успеть сделать до 25 апреля — советы нумеролога

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Виктория Андреева
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Артем Блок предупреждает: ссоры и конфликты сейчас до добра не доведут. Лучше направить энергию на созидание.

Забудьте про лень: что важно успеть сделать до 25 апреля — советы нумеролога

Фото: Depositphotos / megaflopp

Неделя с 19 по 25 апреля — время кардинальных перемен. Если сейчас плодотворно потрудиться, в ближайшем будущем не придется экономить средства, и терпеть убытки. А некоторым людям и вовсе повезет: они встретят любовь всей своей жизни. Подробным прогнозом на неделю поделился известный нумеролог, психолог Артем Блок.

Лениться некогда!

Эксперт отметил, что понедельник, 19 апреля, у всех прошел под лозунгом: «Спокойствие, только спокойствие». Никаких открытий в этот день не намечалось, но исключительно потому, что людям дали время подготовиться к предстоящим кардинальным переменам. Уже начиная со вторника все жизненные процессы «повернутся вспять».

20 апреля нумеролог советует не отказываться от похода на частную вечеринку или ужина в компании партнеров. Именно там может произойти очень важное знакомство, которое в будущем принесет неплохие дивиденды. Однако в этот день не стоит встревать в опасные авантюры. Как говорится, слушайте и внимайте.

В среду, 21 апреля, следует заняться своим здоровьем. Идеально — пойти на тренировку в спортзал. Благоприятен день и для дальних путешествий — обязательно откроете что-то полезное для себя. А вот хвастаться достижениями и сознательно оговаривать себя, умаляя заслуги, совершенно не стоит — положительной энергии поубавится.

22 апреля Артем Блок предлагает заняться самообразованием. Можно посетить семинар или почитать книгу, которую давно забросили на верхнюю полку шкафа. Также неплохо заняться планированием крупных проектов. Правда, подписывать важные бумаги в этот день все же не стоит.

В пятницу, 23 апреля, следует провести ревизию. Подсчитать расходы и доходы. Если остались свободные средства — идеально будет перечислить их на счет благотворительного фонда. Конфликтовать и враждовать сегодня не стоит — до добра это не доведет. Счастливым парам Блок советует заняться любовью.

24 апреля нумеролог предостерегает от участия в серьезных переговорах, а также распускания сплетен. Лучше заняться чем-то полезным. Например, прибраться в доме или освоить необычный навык.

Воскресенье, 25 апреля, — разгрузочный день. Не стоит принимать каких-либо важных решений или разъезжать по командировкам. Лучше — уделить внимание близким.

Ранее 5-tv.ru рассказал, куда следует направить усилия, пока планета Меркурий находится в знаке Тельца.

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