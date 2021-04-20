«За гранью стыда»: британцы возмущены примирительным письмом принца Гарри к отцу

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Алексей Хитров
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В послании принцу Чарльзу его младший сын объясняет свой уход из королевской семьи и обещает уважать ее.

«За гранью стыда»: британцы возмущены примирительным письмом принца Гарри к отцу

Фото: www.globallookpress / Stephen Lock

Британцев возмутила попытка принца Гарри помириться с отцом, принцем Чарльзом, после интервью американской журналистке Опре Уинфри, которое герцог Сассекский дал вместе с супругой Меган Маркл.

В «глубоко личном» письме, о котором сообщили британские СМИ, 36-летний принц объясняет причины ухода из королевской семьи и обещает уважать ее. Однако Чарльз до сих пор обижен на младшего сына из-за скандального интервью, выход которого ко всему прочему совпал с болезнью принца Филиппа, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на британские таблоиды.

В своих комментариях жители Соединенного Королевства предостерегают Чарльза от ответного письма Гарри, считая, что оно непременно окажется в руках его жены Меган, а та в свою очередь вполне может направить его своим знакомым из СМИ. Британцы убеждены, что Гарри находится полностью под каблуком супруги, которая управляет им на свое усмотрение.

«Если мы узнали об этом из СМИ, значит, это не письмо от чистого сердца <…> Я уверен, что Меган сделала копию, и письмо появится в прессе в ближайшее время»;

«Настолько личное и приватное, что ему не терпелось раскрыть подробности. Он ведет себя за гранью стыда. Даже Иуда чувствовал вину за предательство. Слишком мало и слишком поздно»;

«Неудивительно, что Чарльзу потребовалось время, чтобы собраться с мыслями после этого интервью или просто отстраниться на время из-за обиды. Гарри слишком занят танцами под дудку Меган, чтобы осознавать последствия своих действий»;

«Я бы побоялся отвечать на это письмо. Ответ Чарльза может дойти до шоу Опры либо появиться в СМИ в искаженном виде руками друзей Меган»;

«Ему надо было думать об уважении до того, как давать интервью Опре. Ему придется пройти долгий путь, чтобы освободиться от этого», — выражают свое негодование британцы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, жители Великобритании злорадствуют над Меган Маркл, которая остается одна в США, в то время как принц Гарри выразил намерение задержаться на родине после похорон деда, герцога Эдинбургского, чтобы подольше побыть рядом с овдовевшей бабушкой.

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