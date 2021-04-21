Названа возможная причина смерти звезды сериала «Глухарь»

Российский актер Алексей Артамонов, известный широкому зрителю по сериалам «Глухарь-3» и «Мосгаз», найден мертвым у себя в квартире в Москве. В Telegram-канале MK.RU появилась информация о возможной причине смерти артиста.

По предварительным данным, Артамонов мог скончаться от сердечного приступа, однако официальных заявления от правоохранительных органов пока не поступало.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, крестник актера сообщил в полицию, что Артамонов не выходит на связь уже несколько дней. Прибывшие по месту жительства артиста полицейские обнаружили в квартире труп со следами разложения. Предполагается, что тело актера пролежало в запертом помещении несколько дней.

Алексей Артамонов родился 29 марта 1959 года. В 21 год он устроился в Театр Армии и проработал там 15 лет. За годы творческой карьеры он поучаствовал более чем в 30 проектах, среди которых сериалы и фильмы «Глухарь-3», «Рюриковичи. История первой династии», «Неизвестный», «Сестра моя, Любовь», «Железный занавес», «Час Волкова-5», «Тест на беременность-2» и многие другие.