Звезду сериала «Глухарь-3» нашли мертвым в квартире в Москве

Известный российский актер Алексей Артамонов был найден мертвым у себя в квартире в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru. Среди широкой публики актер снискал славу благодаря участию в фильме «Набат на рассвете» и сериалах «Глухарь-3» и «Мосгаз».

В полицию обратился крестник актера, он сообщил правоохранителям, что последний раз видел Артамонова еще 10 апреля, а последние несколько дней артист перестал отвечать на телефонные звонки.

Прибывшие по месту жительства актера полицейские еще у дверей в квартиру почувствовали характерный трупный запах. Вскрыв замки, правоохранители обнаружили в квартире тело Артамонова.

Труп актера, по всей видимости, пролежал несколько дней, поскольку на теле имелись следы разложения. Тело было доставлено в судебный морг для установления причин смерти.

Алексей Артамонов родился 29 марта 1959 года. В 21 год он устроился в Театр Армии и проработал там 15 лет. За годы творческой карьеры он поучаствовал более чем в 30 проектах, среди которых сериалы и фильмы «Глухарь-3», «Рюриковичи. История первой династии», «Неизвестный», «Сестра моя, Любовь», «Железный занавес», «Час Волкова-5», «Тест на беременность-2» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве простились с актером театра и кино Олегом Марусевым. Знаменитый артист скончался на 77-м году жизни.