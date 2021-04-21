Принц Гарри подвел свою бабушку Елизавету II в день ее рождения

Принц Гарри не стал отмечать юбилей своей бабушки королевы Елизаветы II рядом с ней и тем самым подвел близкую родственницу. Он поспешил вернуться в США к беременной жене Меган Маркл, пишет The Mirror.

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Герцог Сассекский улетел рейсом American Airlines. Позже его машину заметили рядом с особняком в Калифорнии, где он проживает с супругой и сыном. Вероятно, после прилета Гарри десять дней будет находиться на карантине.

В Великобританию член монаршей фамилии прилетал, чтобы проститься с принцем Филиппом — своим дедушкой, который скончался 9 апреля, не дожив до своего столетия пары месяцев. В то же время, несмотря на слухи, он не дождался буквально дня, чтобы отметить день рождения бабушки вместе с ней.

В королевской семье начались разногласия после того, как принц Гарри уехал в США вместе с Меган Маркл. Герцог Сассекский лишился финансовой поддержки семьи, более того принц Чарльз не разговаривал с сыном несколько месяцев. Скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри усилило напряжение. В беседе с американской журналисткой герцогиня обвинила родственников мужа в расизме и заявила, что они чуть было не довели ее до суицида.

Ранее 5-tv.ru писал, что в этом году традиционный салют из 21 орудия в честь дня рождения королевы Елизаветы II отменен. Ежегодная церемония чествования королевы, известная как Trooping the Color, также в этом году не состоится.