Размер имеет значение? Семь самых смешных мифов о мужском достоинстве

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Анна Васильева
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Стало известно, можно ли определить размер полового органа по ноге и мешает ли презерватив мужчине во время секса.

Размер имеет значение? Семь самых смешных мифов о мужском достоинстве

Фото: depositphotos / VitalikRadko

Половой член нельзя назвать самым сложным органом в мужском организме, но именно с ним связано множество распространенных в обществе заблуждений. Семь самых смешных мифов о пенисе развеяло издание Cosmopolitan.

Гадание по ноге

По размеру ноги ухажера нельзя определить размер его полового органа. Исследование, которое ученые провели еще в 2002 году, доказало, что никакой связи между величиной конечностей и пенисом нет.

Хрупкое достоинство

Существует мнение, что сломать пенис очень легко. На самом деле это не так. С 1921 года зарегистрировали всего около 1,6 тысячи подобных случаев. Чтобы сломать член, мужчине с эрекцией нужно с разбегу врезаться в твердую поверхность.

Чудотворящая сперма

Вопреки надеждам многих дам, сперма не спасет от прыщей и старения кожи. В семенной жидкости содержится немало полезных веществ, вроде белков и аскорбиновой кислоты, но косметологических чудес от нее ждать не стоит.

Размер имеет значение

Важность длины мужского достоинства сильно преувеличена. По мнению ученых, для обоюдного удовольствия намного важнее диаметр полового члена. К слову, средний размер члена составляет 13-14 сантиметров, и многие дамы предпочитают именно такие. А вот половой акт с партнером с более внушительными параметрами может доставить девушке дискомфорт и болезненные ощущения.

Презерватив мешает чувствам

Мужчины, которые оправдывают отсутствие презерватива во время полового акта притуплением ощущений, нагло врут себе и партнерше. Сейчас существует большой выбор презервативов, которые можно подобрать вместе и найти отличный компромисс.

Спираль опасна для члена

Внутриматочная спираль, которую многие девушки используют для контрацепции, никак не может мешать при половом акте. Чаще всего мужчины, которые заявляют, что спираль царапает головку пениса, просто заранее боятся за свое достоинство. Гинекологи утверждают, что представителям сильного пола не о чем переживать.

Искривление — это плохо

Многие женщины считают, что искривление полового члена — это аномалия. Некоторые думают, что мужчина ломал свой половой орган и теперь его достоинство в опасности. Это не так! Если пенис мужчины резко изогнут, то возможно, что у него болезнь Пейрони. Это довольно редкое нарушение, которое затрагивает около 9% мужского населения. Например, в ряды звезд с таким диагнозом входит Энрике Иглесиас — болезнь Пейрони не мешает ему быть одним из самых горячих мужчин мира.

Ранее 5-tv.ru писал, что сексолог рассказал о самых главных страхах мужчин в постели.

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