🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 апреля, Луна в знаке Лев благоприятствует всем активным и действенным начинаниям. Но не стоит оформлять сделки с недвижимостью, акциями и подписывать серьезные договоры.

♈ Овен

Овны, звезды напоминают, что окружающие готовы помогать и поддерживать вас. Вы слишком сильно привыкли отдавать любовь и эмоции, но совсем забыли, как это — получать что-то хорошее взамен. Если не хотите раньше времени перегореть — не стесняйтесь просить то, в чем нуждаетесь.

Космический совет: не стесняйтесь просить помощи.

♉ Телец

Вам звезды советуют притормозить. Вы так быстро бежали к своей цели, что совсем не заметили, как она стала слишком близка. Не переусердствуйте, а то цель останется позади. Вам нужно вспомнить, как это — жить моментом. Ключ к вашему внутреннему миру лежит в спокойствии и осознанности. Возможно, достичь гармонии поможет медитация.

Космический совет: научитесь жить настоящим моментом.

♊ Близнецы

Звезды советуют вам стать решительнее. Вас что-то не устраивает в работе? Рискните ее сменить. Сейчас самый удачный период для активных действий. Это касается и романтической сферы. Воплотите в жизнь свои самые смелые идеи.

Космический совет: воплотите в жизнь свои самые смелые идеи.

♋ Рак

Обычно это вы поддерживаете и даете советы друзьям. Но кто готов помочь вам? Сегодня стоит посвятить свое свободное время размышлениям о том, какие люди тратят слишком много вашей энергии. Возможно, список лучших друзей пора пересмотреть. Оставьте в нем только тех, кто готов услышать вас в любой момент.

Космический совет: пересмотрите список лучших друзей.

♌ Лев

Есть проблемы и дела, которые вы давно откладываете в долгий ящик. Сегодня — день расплаты за прокрастинацию. Кому-то предстоит разобраться с завалами на работе, а кто-то решится на неприятный разговор со своей второй половинкой. В любом случае — настало время действий.

Космический совет: разберитесь с накопившимися делами и проблемами.

♍ Дева

Девы, сегодня вы в спонтанном настроении. Некоторые из вас могут отправиться необычную поездку — речь идет о захватывающем путешествии, на которое вы решитесь в последнюю минуту. Не позволяйте одиночеству мешать вам планировать это яркое приключение.

Космический совет: поддайтесь своим желаниям.

♎ Весы

Сегодня — идеальный день для планирования масштабных проектов, Весы. Учитывая то хладнокровие и мудрость, благодаря которым вы раз за разом справляетесь с трудностями, сегодня ничто не помешает реализовать даже самую смелую мечту. Будьте храбрее, это поможет быстрее двигаться навстречу чему-то новому.

Космический совет: двигайтесь навстречу новым приключениям.

♏ Скорпион

Для Скорпионов, которые сейчас находятся в отношениях, наступает период особого обострения страстей. Вы и ваш избранник буквально не можете оторваться друг от друга, и это прекрасно. Предайтесь чувствам и не отказывайте партнеру в нежности. Это нужно вам обоим. Дела могут и подождать.

Космический совет: уделите время своей второй половинке.

♐ Стрелец

Все что сейчас происходит — это движение к лучшей версии вас. И даже если жизнь посылает лимоны, пора уже сделать из них лимонад. Найдите минутку на то, чтобы поблагодарить Вселенную за все, что она вам дает. Даже если это препятствия и трудности. Они помогают вам расти.

Космический совет: будьте благодарны за все, что дарит вам Вселенная.

♑ Козерог

Принять правильное решение, особенно когда нет времени все обдумать, — очень сложно, Козероги. Чтобы не натворить глупостей, не спешите. Абстрагируйтесь от ситуации, посмотрите на вещи объективно, а не через призму эмоций. Помните, что ваши решения влияют на окружающих. Звезды показывают, что справиться со всем и на этот раз вам поможет хорошая карма.

Космический совет: не спешите с принятием решений. Особенно, если вы на эмоциях.

♒ Водолей

Вам открывается особое видение мира, Водолеи. В итоге это может привести к серьезным переменам в вашем мировоззрении и непониманиям с окружающими. Чтобы обрести гармонию с окружающим миром, вам придется отпустить категоричность и научиться плыть по течению. Замените жесткость на гибкость, и перед вами откроются новые перспективы.

Космический совет: сегодня вам стоит проявить мягкость при общении с людьми.

♊ Рыбы

У каждого из нас есть уникальный план на жизнь. Но путь не всегда проходит гладко, не так ли? Он полон всевозможных препятствий и проблем. Поэтому вместо того, чтобы сдаваться при возникновении первых же трудностей, подумайте о своей цели. Вспомните, почему вы выбрали этот путь; почему взяли на себя обязательства. Ваша готовность работать, несмотря на сложности, приведет к прорыву как на личном, так и на профессиональном фронте.

Космический совет: не сдавайтесь, скоро вы достигните успеха.

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