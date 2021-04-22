Украли борщ и дельфина: ТОП-7 абсурдных новостей о России от зарубежных СМИ

Россию все время подозревают в какой-то тайной, разрушительной деятельности. Многие мировые теории заговора построены на безграничном влиянии Москвы на выборы президента, Кремль также винят в кибератаках и военных саботажах.

Мнение зарубежных властей и высказывания их представителей находят свое отражение в новостях и публикациях национальных СМИ. Многие из них представляют собой не просто голословные обвинения — это скорее шизофренические выдумки, авторы которых не в силах остановить бурный фонтан своей антироссийской фантазии.

Журналист и блогер Максим Кононенко составил перечень «обвинительных» публикаций, некоторые из которых достигли вершины сюрреализма и поделился этим на личной странице в Facebook. Редакция 5-tv.ru составила ТОП-7 новостей, читать которые скорее смешно, чем страшно.

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Два года назад у берегов Норвегии обнаружили белуху, на теле которой были закреплены кожаные ремни, на одном из которых был обнаружен логотип с надписью: «оборудование Санкт-Петербурга», сообщил CBS.

По мнению норвежских экспертов, белуха оказалась не простая, а боевая. А на этих ремнях могло крепиться как фото- и видеоаппаратура, так и самое настоящее оружие.

По словам профессора Норвежского арктического университета Аудуна Рикардсена его русские коллеги якобы заявили, что белуха могла иметь прямое отношение к военным российским морякам из Мурманска.

Британия, Канада и США заподозрили Россию в краже наработок по вакцине от COVID-19

В июле прошлого года Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что российские хакеры якобы совершили атаку на Оксфорд и Имперский колледж Лондона, чтобы выкрасть данные исследований о разработке вакцины от COVID-19, об этом сообщал The Telegraph.

Даже если бы это оказалось правдой, то такая неудавшаяся попытка кражи точно сберегла жизни многих россиян. Английская вакцина AstraZeneca, разработанная Оксфордом имеет ряд опасных побочных эффектов и противопоказаний, кроме того были зафиксированы летальные исходы после прививания британским препаратом.

Заявления о кибератаках вообще излюбленная тема зарубежных политиков и журналистов. Это второе увлечение россиян после вмешательства в выборы США и других стран. Иногда Кремль идет на мелкие пакости, например, грозит американцам лишить их интернета.

США заподозрили Россию в подготовке к обрыву интернет-кабелей

Пентагон не на шутку испугался потерять доступ в Facebook и Google, заподозрив российские подлодки в обрыве интернет-кабелей. По мнению американских военных, русские были серьезно настроены лишить западные страны и их граждан связи в 2015 году. Об этом сообщал The New York Times.

Согласно статье, русские готовили целую операцию, по атаке на кабель, который, кстати, довольно часто разрывается сам — от якорей кораблей или естественных катастроф.

США заподозрили Россию в распространении слухов о здоровье Байдена

Американская разведка уверена — русские намерено дезинформируют общественность о слабоумии лидера США, сообщает ABC News. Его падение на трапе, спутанная речь и неумение разговаривать с журналистами без текста перед глазами, как оказалось, коварные проделки Кремля. Опять.

В Великобритании заподозрили Россию в желании клонировать древних воинов

Военных много не бывает, вот и русские решили стать героями фантастических триллеров и собственноручно создать солдат из пробирки при помощи клонирования. Такой вывод сделал британский таблоид Daily Mail, исходя из заявления Министра Обороны РФ Сергея Шойгу.

Глава ведомства 16 апреля в ходе заседания Русского географического сообщества выразил надежду, что получится добыть генный материал из скифского кургана в Туве.

«Очень хотелось бы найти органику. Что за этим следует, я думаю, вы понимаете — можно было бы если не овечку Долли, то что-то из того самого сделать», — заявил Шойгу, пояснив, что органика могла сохраниться в кургане благодаря тому, что он располагается в зоне вечной мерзлоты.

Это заявление навело британских журналистов на гениальную идею, мол, Кремль теперь создаст не только древних воинов, но и сразу же обеспечит их необходимым транспортом. Согласно материалу издания, русские клонируют и лошадей, похороненных вместе со скифами.

Украина обвинила Россию в присвоении борща

Не отстает от Запада и Незалежная. По мнению украинского министра культуры Александр Ткаченко, борщ является нематериальным наследием ЮНЕСКО.

Возмущение Ткаченко вызвал совместный проект Ростуризма и Google, где ароматный суп причислили к русской кухне.

«Уверен, мир признает наше национальное блюдо. Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет!» — злобно заявил Ткаченко.

К слову, мечтам министра похоже не удалось сбыться. Недавно на Украине заявили о декоммунизации национальной кухни, что как раз приведет к окончательному исчезновению борща из кулинарных книг местных хозяек.

В Ирландии Россию заподозрили в причастности к исчезновению знаменитого дельфина

Чаще всего Россия обвиняется во вмешательстве в выборы или кибератаках, однако, Ирландия решила выделиться на фоне столь привычных новостей. По мнению издания Irish Post, Россия и непосредственно Путин виноваты в исчезновении известного дельфина, который является символом портового города Дингл.

Млекопитающее исчезло в конце 2020 года, по мнению местных жителей, его могли спугнуть российские технологические разработки по определению местоположения в ирландских морях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-5 «крылатых» фраз пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.