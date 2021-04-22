Только не отведи глаз: Байден отвернулся во время речи Путина на саммите

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Георгий Иванов
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Международная конференция на серьезную тему не обошлась без забавных курьезов.

Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; t.me @vestifmplus; 5-tv.ru

Сегодня состоялось открытие международного саммита по вопросам изменения климата. В мероприятии, которое проходит в формате видеоконференции, приняли участие главы России, США, Германии, Франции и других государств. Президент Владимир Путин заявил, что РФ заинтересована в активизации усилий по решению проблем экологии.

Однако, несмотря на серьезную тему, не обошлось на саммите и без некоторых курьезов, которые тут же были подмечены журналистами. Так, в Белом доме, который стал организатором саммита, картинку с российским лидером вывели в эфир раньше времени — крупное изображение Путина транслировалось на экранах, перекрывая речь президента Франции Эммануэля Макрона.

Когда же началось запланированное выступление президента РФ, то глава Белого дома Джо Байден старательно опускал глаза и всячески прятал взгляд, а Госсекретарь США Энтони Блинкен тут же надел маску, хотя час до этого сидел без нее, игнорируя меры безопасности.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ходе своего выступления на саммите по климату Владимир Путин сообщил, что на сегодняшний день 45% энергобаланса России составляют низкоэмиссионные источники энергии, в том числе атомная генерация, где уровень эмиссии парниковых газов равен почти нулю.

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