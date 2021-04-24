Лучше уж чайлдфри: ТОП-4 худших мам по знаку зодиака

Родить ребенка недостаточно. Важно уметь его правильно воспитать. А это под силу не каждой. Ежедневно на тяготы с малышами жалуются миллионы женщин: не туда пошел, не то сделал, ослушался. Быт выматывает нервы, лишает сил. Впрочем, может быть, дети им просто противопоказаны?

Проанализировав массу данных, астрологи составили ТОП-4 знаков зодиака, представительницам которых всегда будет тяжело с наследниками. А все — из-за особенностей характера. Бороться с ними можно, но долго и мучительно.

Женщины-Львы слишком свободолюбивые и властные натуры. Порой даже партнерам бывает тяжело с ними ужиться, чего уж говорить о боязливых малышах. Как отмечают эксперты, эти дамы очень злопамятны и склонны к мести. Своим детям они вряд ли простят даже мелкие проступки. Если же Львы все-таки хотят большую и крепкую семью, им стоит почаще обращаться к психологам и научиться, наконец, отпускать обиды.

Женщины-Девы привыкли работать по 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Они, конечно, мечтают о малышах, но если и решаться на пополнение в семье, то только после 30 лет. В молодости им не интересен быт и дом — можно ведь путешествовать, обучаться и строить карьеру. К деторождению они должны подходить крайне осознанно. В противном случае криков и ссор не миновать.

Женщины-Скорпионы — эмоциональные и вспыльчивые персоны. Их бескомпромиссность чаще всего становится причиной недопонимая с детьми. Представительницы этого знака в порыве страсти могут наговорить столько «лишнего», что от них отвернутся даже самые близкие люди. Эти женщины должны запомнить одно: прежде чем рожать, важно привести в порядок нервную систему.

Женщины-Овны — харизматичные, но эгоистичные натуры. Астрологи отмечают, что эти дамы очень часто устают от малышей. Порой они могут без видимых на то причин оставить детей дома одних и куда-нибудь надолго уехать. Просто потому, что захотелось. Эти леди так сильно мечтают об исполнении собственных желаний, что про детские забывают, тем самым их огорчая. Если Овны хотят стать хорошими матерями, им следуют быть более чуткими и осторожными, пишет журнал «Лиза».

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 знаков зодиака, представительницы которых — самые лучшие мамы.