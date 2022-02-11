Геенна огненная или свет в конце тоннеля: что человек видит сразу после смерти?

Эксперты озвучили версии о том, что ждет человека после смерти. Существует множество различных теорий, одна интереснее другой.

История Лазаря

Праведник жил в селении вблизи Иерусалима. Иисус Христос считал святого своим близким другом, и, когда тот скончался, воскресил его. Это произошло на четвертый день после смерти праведника. Перед смертью Лазарь был серьезно болен. Апостолы попросили Спасителя об исцелении. Но он, вместо того чтобы пойти к другу в Вифанию, «пробыл два дня на том месте, на котором находился».

Лишь после смерти Лазаря Сын божий прибыл к гробнице и изрек: «Лазарь! Иди вон», и праведник тут же воскрес. После этого святой прожил еще 30 лет. Все, кто его видел, говорили: после воскрешения Лазарь был очень мрачен, почти никогда не смеялся и лишь раз обмолвился о бренности человеческой жизни.

Больше о Лазаре в писании не упоминают. Не раскрывают его дальнейшую судьбу и другие книги Нового Завета. То, что он видел в те четыре дня после своей смерти, — неизвестно.

Скрежет зубов и геенна огненная

Согласно представлениям верующих, Лазарь попал в шеол — ад в иудаизме. Еврейская религия и христианство знают про шеол не так уж и много. Про то, что есть ад и рай, — всем известно. А что они из себя представляют? Точного ответа нет.

«Про шеол в Ветхом Завете почти ничего нет. А в Новом — неоднократные упоминания „геенны огненной“ (во всех книгах Библии ад встречается 15 раз — Прим. ред.). Господь говорит, что там будет „плач и скрежет зубов“. Но толкования на Писание разъясняют, что речь идет о долине Геенном под стенами Иерусалима», — сообщил известный христианский психолог протоиерей Андрей Лоргус.

По сути, Церковь знает лишь о бессмертности души и о том, что однажды вернется Иисус Христос и совершит Страшный суд.

Что пишут в книгах?

Неизвестность заставляет людей искать ответы. Так и появились многочисленные предания о посмертной жизни. Одно из самых известных — «Рассказ блаженной Феодоры о мытарствах».

Согласно преданию, после смерти человек встречается с потусторонними силами, а если умерший много грешил, то демоны.

«Они подняли шум и крик: одни ревели как скоты и звери, другие лаяли как собаки, иные выли как волки, а иные хрюкали как свиньи. Все они, смотря на меня, неистовствовали, грозились, скрежетали зубами, как будто желая меня съесть; они готовили хартии, в которых были записаны все мои дурные дела», — сказано в «Рассказе блаженной Феодоры о мытарствах».

Рассказ о мытарствах стал так популярен среди верующих, что положил начало целому учению. Однако Церковь не признает его в качестве догмата.

«А вот в Средневековье на Руси была распространена книга „Хождение Богородицы по мукам“, где тоже представлены различные картины. Но это все литературные памятники. Богословие на них не опирается», — заявил Лоргус.

Современное представление людей об аде и рае сформировалось благодаря «Божественной комедии» Данте Алигьери, которая была написана в XIV веке. Именно это произведение заставило человечество задуматься о кипящих котлах и вечном блаженстве. Как известно, Алигьери поделил преисподнюю на круги. Всего их было девять.

«Ничего церковно-догматического в его схеме нет. Например, в том, кого в какие круги ада он „сажает“, отражены его личные счеты и разборки», — пояснил религиовед Алексей Юдин.

Свет в конце тоннеля

В XX веке духовный мистицизм превратился в медицинский. Люди, пережившие клиническую смерть, стали рассказывать о том, что же видели «по ту сторону». Одни «поднимались над собственным телом», другие «просматривали за пару минут всю свою жизнь, как клип» и были те, кто видел тот самый свет в конце темного коридора.

Ученые так и не нашли этому объяснение, но есть две главные теории. Одни считают, что загробный мир реален, другие утверждают, что все видения переживших клиническую смерть — галлюцинации, вызванные нарушением обмена веществ. Отец Андрей Лоргус обращает внимание, что православная церковь к различным видениям относится очень осторожно.