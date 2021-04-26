Умер заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко

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Виктория Андреева
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Звезда фильма «Аэропорт со служебного входа» скончался на 81-м году жизни.

Умер заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко

Фото: Кадр из фильма "Сердце друга" (1966)

Тело известного советского актера Анатолия Салимоненко было найдено в московской квартире. Звезда фильма «Аэропорт со служебного входа» скончался на 81-м году жизни.

Что именно стало причиной его смерти — неизвестно. Но по имеющимся данным, никакого криминала в деле нет.

Анатолий Салимоненко родился 30 марта 1941 года. По окончании школы поступил в Школу-студию МХАТ. Впоследствии стал работать в Московском ТЮЗе.

На его счету 28 крупных проектов. Речь идет, в частности, о театральных работах. Салимоненко играл в таких спектаклях, как «Татьяна Репина» и «Гуд-бай, Америка!!!», исполнял роль военного в постановке «Собачье сердце». Известен Анатолий Андреевич и как киноактер. Среди самых популярных его картин «Аэропорт со служебного входа», «Сердце друга», «Весна надежды», «Родины солдат», «Причал» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти народной артистки РФ Людмилы Сичкаревой.

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