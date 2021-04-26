Без права на защиту: дедушку и бабушку дочери Сергея Жорина выгоняют из квартиры
Попытка обратиться в полицию шокировала. Участковый честно заявил: «Будут вскрывать, не звоните».
Фото, видео: Instagram @advokatzhorin, 5-tv.ru
Родственники звездного адвоката Сергея Жорина столкнулись с настоящим рейдерским захватом личной собственности. По-другому назвать произошедшее в небольшом портовом городе Новороссийск Краснодарского края достаточно сложно.
Речь идет о родителях мамы маленькой дочери юриста. В феврале этого года с ними связался местный участковый, который заявил, что Людмила и Михаил Дмитриевы должны в кратчайшие сроки освободить жилплощадь, так как у нее есть якобы настоящий владелец.
Однако, согласно официальной выписке из Росреестра, квартира была приобретена десять лет назад и ее единственным собственником является Людмила Дмитриева. Копии документов были переданы участковому и казалось бы инцидент на этом должен был быть исчерпан. Но оказалось, что все только начинается…
Через два месяца, 23 апреля, в двери появилась записка от некоей Гуевары Завалеты Марк Сантос, которая заявила, что является владелицей квартиры на основании свидетельства о праве наследования и требует освободить принадлежащие ей квадратные метры в четырехдневный срок до 27 апреля, вывезти личные вещи и передать ей ключи. Первым удивило имя так называемой хозяйки недвижимости, а потом и перечисленные ею аргументы. Принудительно чету Дмитриевых выселять оказывается будет МЧС.
«Если будут произведены любые действия по незаконному проникновению в мою квартиру, то «нам можете не звонить, мы не приедем», — довел ситуацию до абсурда по словам Людмилы местный участковый Алексей Пономарев.
Ну и самое любопытное во всей этой истории… Если бы речь шла об элитной недвижимости, например, на берегу Черного моря. Но такая рискованная и преступная схема была запущена в отношении маленькой квартиры площадью в 36,9 квадратных метров.
«Это история очень похожа на хитроумную мошенническую схему. На самом деле, конечно, и не очень хитроумную. Скорее всего, злоумышленники, узнав, что реальные хозяева квартиры длительное время находятся за пределами РФ попытались реализовать фактически рейдерский захват этой квартиры», — подчеркнул Сергей Жорин.
После того, юрист узнал о произошедшем с его родственниками, он сначала сам связался с вышеуказанным участковым, чтобы прояснить ситуацию. Однако телефон его оказался недоступен, а на сообщения он не отвечает.
«Я хотел бы со своей стороны узнать мнение руководства этого участкового. Как они смотрят на возможное бездействие в случае незаконных противоправных действий в отношении моих родственников», — выразил недоумение Жорин.
Чем же так заинтересовала данная жилплощадь, пока неизвестно, но родственники знаменитости всерьез испугались за свою жизнь и имущество. Особенно, когда в полиции, которая обязана защищать своих граждан, в этом им было отказано.
Известно, что Людмила Дмитриева сегодня подала заявление о произошедшем на имя начальника местного УМВД. С запросом обратился и 5-tv.ru. Официального ответа пока не получено.
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