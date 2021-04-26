Довел до «седых волос»: какая фраза Путина заставила нервничать всю Европу

Почти весь мир замер, ожидая, когда президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. Цель одна — узнать, как Кремль реагирует на нестабильную обстановку за рубежом. В ходе мероприятия глава государства говорил о многом: затрагивал тему санкций, проводил аналогии. Но все это меркнет по сравнению с двумя словами, объяснение которым не было дано, да и в общем-то не требовалось.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Запад застыл в ужасе, когда услышал о «красной черте», переходить которую Путин не пожелал никому. Российский лидер напомнил зарубежным партнерам, что им и так все прощается, даже откровенно лживые обвинения и хамство. Между тем он заметил, что когда-нибудь настанет тот предел, после которого последует жесткий, быстрый и ассиметричный ответ.

«На Западе сосредоточились на вопросах нашей внешней политики. Выражение „красная черта“ их напугало до седых волос — это мягко сказать. Потому что когда они слышат слово „черта“, то сразу начинают ее искать. А Россия не обозначает эту красную черту», — отметил Леонков.

Военный эксперт напомнил, что страны Запада давно и крайне агрессивно ведут себя по отношению к России. Власти некоторых государств позволяют себе столь громкие заявления, что говорить о последующих «нормальных» контактах не приходится.

«Наши красные черты — это зоны неопределенности. Где мы их проведем, они не знают. Может, по Парижу, а может, в Нью-Йорке. Может, в Донбассе или Молдавии. Теперь они не знают. Они разрушили множество мостов, по которым с нами можно было взаимодействовать. И теперь их надо как-то налаживать», — цитирует Алексея Леонкова »Экономика сегодня».

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