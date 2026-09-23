Песков выразил благодарность от России за приглашение Путина на саммит G20

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

Предварительно Москва обсудит с Вашингтоном возможность воспользоваться приглашением.

Как Кремль отреагировал на приглашение Путина на саммит G20

Фото: www.globallookpress.com/Christina Sabrowsky

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Тема:
Саммит G20 2026 в Майами

Песков: Россия благодарна за приглашение Владимира Путина на саммит G20

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил «Известиям», что Россия благодарна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20.

«Да, мы видели это заявление, и мы принимаем это приглашение с признательностью», — сказал он.

По словам Пескова, приглашение будет рассмотрено, а Москва по соответствующим каналам обсудит с американской стороной возможность им воспользоваться.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность участия Путина в саммите G20. Он выразил надежду, что встреча состоится в декабре, если российский лидер примет приглашение. Саммит запланирован на 14–15 декабря, местом проведения станет город Дорал в окрестностях Майами, штат Флорида.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Белого дома Дональд Трамп во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским допустил новую личную встречу с Владимиром Путиным. Он напомнил, что уже встречался с российским коллегой на Аляске, и стороны могут провести переговоры снова.

Трамп также выразил сомнение, что возможная встреча состоится в Майами, где в декабре должен пройти саммит G20. По его словам, Путин заинтересован в завершении конфликта.

Дмитрий Песков в свою очередь называл невозможной встречу Путина и Зеленского на полях саммита G20. Он отметил, что российская сторона готова провести переговоры в Москве. Прежде и глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что приглашение в российскую столицу было «огромным жестом доброй воли» для Зеленского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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