«Было три года»: Миро оценила реакцию вдовы Табакова на откровения Прокловой

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Алексей Хитров
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Блогер считает, что Марина Зудина правильно сделала, отстранившись от скандальной истории.

«Было три года»: Миро оценила реакцию вдовы Табакова на откровения Прокловой

Фото: Instagram @elproklova

Блогер Лена Миро прокомментировала на своей странице в LiveJournal реакцию вдовы народного артиста СССР Олега Табакова Марины Зудиной на откровения заслуженной артистки РФ Елены Прокловой в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Ранее Зудина отреагировала на заявление Прокловой, написав, что ей стыдно «за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание», однако позже удалила свой комментарий.

Миро сочла позицию Зудиной, отстранившейся от скандальной ситуации, правильной.

«К чему это я? Ах, да: во времена, о которых рассказывает Проклова, Зудиной было три года. Она не умела читать, считать, петь и танцевать. И, конечно же, не может отвечать за события, в которых не принимала и не могла принимать участие», — цитирует блогера «Экономика сегодня».

Также Миро высказала мнение, что Прокловой нужно было сразу наказывать насильника, а не обвинять других людей после стольких лет.

Ранее 67-летняя Елена Проклова в эфире шоу Леры Кудрявцевой рассказала, как подверглась в 15-летнем возрасте сексуальному насилию со стороны известного актера.

Как сообщал 5-tv.ru, актриса Яна Поплавская жестко раскритиковала Проклову за «выворачивание грязных трусов» в эфире федерального телеканала. Кроме того, жалобы актрисы высмеял другой известный актер и шоумен — Станислав Садальский.

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