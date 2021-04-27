Осиротел Печальный Ангел: любовь вдовы Шустова к мужу оказалась сильнее жизни

Говорят, что любовь сильнее смерти. Но иногда она оказывается сильнее жизни — в Петербурге найдена мертвой вдова знаменитого автора «Петербургского ангела» Романа Шустова, художница Мария Касьяненко. Рядом с телом женщины лежал Browning… До годовщины смерти ее супруга оставалось чуть больше двух недель.

60-летний скульптор и 35-летняя художница — союз с точки зрения обывателя странный, но для творческой среды совершенно нередкий. Их уход из жизни шокировал друзей, близких и просто поклонников, ведь и ангелы Шустова, и само семейство стали своего рода символом милосердия и сострадания в год пандемии — в марте одну из работ скульптора установили как памятник погибшим от коронавируса медикам. «Печальный ангел» на набережной реки Карповки стал третьей по счету композицией автора, украсившей город на Неве. И неслучайно: вся семья Шустова тяжело переболела и понесла потери — 25 апреля не стало брата Романа, Александра, 14 мая ушел и он сам.

Facebook @ShustrovRoman

Еще летом прошлого года друзья и близкие Касьяненко говорили, что вдова Шустова тяжело переживает его кончину, почти ни с кем не общается. Многочисленные друзья, знавшие пару, соболезнуют в Facebook и вспоминают, как тяжело пришлось молодой женщине после смерти любимого.

«Машенька… Светлый ангел. Ушла, не выдержала всего, что навалилось. Всего 35 лет. К Роме ушла, к мужу…»

«Дорогие друзья Маши, Романа и Оли в Питере, вы целый год постоянно поддерживали ее, были рядом, старались вернуть ее к жизни после болезни и смерти Ромы. Мы вам очень благодарны. Сейчас в Питере из всей нашей семьи там только вы и наша с Олей 91-летняя мама. Дай вам всем Бог душевных сил перенести эту потерю»

«Она на последних фотографиях совсем черная была…»

«Страшная и горькая невыносимо новость — не стало Мани… Осиротел Печальный Ангел… Нет слов, нет совсем. Одна надежда, что теперь Маня и Рома вместе…», — пишут друзья пары.

Facebook @ShustrovRoman

В память о скульпторе в Петербурге останется три его работы, три ангела — в Измайловском саду, в Любашинском саду и на набережной Карповки. Друзья покойного также сняли документальный фильм о нем в трех частях — «Сказочный мир Романа Шустова». Что смогут сохранить для мира и показать горожанам из работ Марии Касьяненко близкие художницы, пока остается загадкой….