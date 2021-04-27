«Она в тяжелом состоянии»: подруга Светличной о попавшей в больницу актрисе

Актрису Светлану Светличную, которая накануне попала в больницу, еще рано выписывать. Знаменитость нуждается в дополнительном обследовании и надлежащем уходе. Такое мнение выразила знакомая артистки, психолог Елена Перелыгина в интервью 5-tv.ru.

«Она в тяжелом состоянии. По тем источникам, которые я имею, могу сказать, что конечно же, ничего хорошего. И так у Светланы Афанасьевны были проблемы со здоровьем, а сейчас какая-то острая ситуация произошла. Ей очень нужна квалифицированная помощь», — отметила она.

Перелыгина выразила надежду увидеться с актрисой лично и убедиться, в том, что ее здоровьем занимаются квалифицированные специалисты. Пока у нее есть сомнения насчет их компетентности. Кроме того, считает психолог, Светличную сейчас выписывать не стоит.

«Возможно, ей нужно подольше понаблюдаться. Человек в таком возрасте, в таком состоянии попал в больницу. Ну как так быстро выписка? Я не понимаю. Я беспокоюсь, честно говоря. Дома она одна. <…> Как так получилось, что ей плохо стало?! Человек ходит не всегда в хорошем состоянии, помогать некому, сомнительные отношения с родственниками. <...> Светлане Афанасьевне очень нужна поддержка близких людей. <…> Ей нужно наблюдение постоянное», — заключила Перелыгина.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезду «Бриллиантовой руки» Светлану Светличную срочно госпитализировали 26 апреля. У знаменитости подозревали инсульт, однако потом выяснилось, что у нее проблемы с давлением.

Сообщения об инсульте Светличной появлялись и ранее. В декабре 2020 года она опровергла эту информацию, заявив, что просто проходила медобследование. После этого артистка пропала на некоторое время, чем очень обеспокоила близких, друзей и поклонников. Известно, также, что у знаменитости был конфликт с родственниками из-за ее недвижимости. Светличная заявляла, что они хотели ее отравить.