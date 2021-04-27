«Запаслись попкорном и наблюдают»: политолог оценил реакцию США на речь Земана

Выступление президента Чехии Милоша Земана спутало все планы Вашингтона. Вместо того чтобы, как по указке, объявить Россию причастной к взрыву во Врбетице, глава иностранного государства заявил обратное. По мнению китайских журналистов, этот факт заставил США сильно понервничать. Ведь последние рассчитывали на грандиозный конфликт…

Так ли это на самом деле и какую роль в скандале между Чехией и Россией сыграл Белый дом — вместе с 5-tv.ru на тему порассуждал политолог Дмитрий Родионов.

Крах концепции

Как известно, началось все с громкого заявления чешского премьер-министра Андрея Бабиша. Во время одного из выступлений он утверждал, что российские спецслужбы могут быть причастны в взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Там в результате ЧП погибли люди. Доказательств тому приведено, конечно, не было. Однако вскоре последовала высылка дипломатов РФ из-за рубежа, как «необходимая мера».

Москва приняла зеркальные ответные меры, и, наконец, президент иностранного государства заявил о себе. В своем обращении он призвал не делать поспешных выводов относительно России, а хотя бы дождаться результатов тщательного расследования инцидента. Кроме того, Милош Земан официально подтвердил, что ни единого доказательства причастности российских спецслужб к трагедии сегодня нет.

По мнению Родионова, попытка президента Чехии реабилитироваться вывела из себя не только американцев, но и политиков этой же страны.

«Глава государства выступает с полным опровержением всей этой теории — безусловно, они не ожидали. Это удар по всей той концепции, которую они последнюю неделю усиленно пытаются состряпать!» — заметил политолог.

Дмитрий Родионов подчеркнул: ожидать, что правительство Чехии займет принципиальную позицию по данному вопросу было бы глупо. Земан — абсолютно зависимый человек, утверждает он.

Зависимые

Эксперт отметил: главная ошибка России в том, что страны вроде Чехии и Словакии воспринимаются ею как крупные игроки Евросоюза наподобие Германии. Однако существенное отличие все-таки есть — никто из вышеперечисленных не имеет четкой позиции по внешнеполитическим вопросам.

Начиная от споров по закупке вакцины и заканчивая руганью по поводу Врбетице — любая тема вызывает ожесточенное сопротивление.

«И в Чехии, и в Словакии мы видим одно: „правая рука“ не знает, что делает „левая“. То есть президент говорит одно, премьер-министр другое, и большие сомнения появляются, кому вообще спецслужбы, которые все это раньше вытащили на свет, кому они подчиняются? Президенту Чехии или, может быть, президенту США?» — недоумевал Родионов.

Политолог заметил: надеяться на то, что члены правительства указанных стран начнут хотя бы договариваться между собой — очень наивно. Во всяком случае, пока существует то самое русофобское лобби, способное продвигать даже самые сумасшедшие идеи.

«Поэтому не стоит эту ситуацию излишне драматизировать. Просто с такими странами нужно иметь дело очень осторожно, понимая, что определенные русофобские силы будут пытаться каким-то образом России нагадить», — констатировал эксперт.

Что будет дальше?

Что же касается реакции американцев на речь Земана, то, вероятнее всего, об этом инциденте они уже забыли, считает Родионов. Политолог уверен: для США важнее спровоцировать конфликт, кинуть так называемую «гальку», а уж «круги на воде» сделают свое дело.

Эксперт сравнил текущую ситуацию со Врбетицей с отправлением Скрипалей в Великобритании. Тогда заинтересованные лица тоже пытались обвинить РФ в причастности к делу. И хоть лидеры многих стран не доверяли тем громким заявлениям и просили сначала предъявить доказательства, на общем фоне Россия выглядела тем самым, ужасным «врагом».

«Им ни жарко ни холодно. От того, что один чиновник сказал правду, не изменится ничего. Общезападный вектор, который подогревается США, направлен на то, чтобы Россию дискредитировать. Американским спецслужбам достаточно совершить провокацию, подговорить коллег и пойдет цепная реакция. Им надо только запастись попкорном и наблюдать. Тренд на отрыв Европы от России, который был взят еще в 2014 году, при Байдене (Джо Байден — президент США — Прим. ред.) будет только усиливаться», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о стремлении «снизить напряженность» в отношениях с Россией.