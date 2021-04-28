Приметы на 28 апреля: что можно и что нельзя делать в Пудов день

Православная церковь 28 апреля почитает память одного из 70 апостолов — Пуда. Он был проповедником христианства, за что казнен, пишет «Утро.ру».

Традиции и обычаи 28 апреля:

На Руси эту дату именовали Пудов день. Наши предки много внимания уделяли пчелам. Пасечники осматривали места, где зимовали эти насекомые.

Девушки, прежде чем дать согласие на предложение руки и сердца, отводили парней к ульям и наблюдали. От того, как отреагируют на женихов пчелы, зависело, быть свадьбе или нет.

Также на Руси следили за этими насекомыми, чтобы определить погоду на ближайшие дни и лето, а также знать, какой урожай ожидать.

В церквях молились об исцелении от хронических заболеваний и финансовом достатке. Знахари готовили целебные отвары из почек рябины и калины.

Народные приметы 28 апреля:

Солнце чересчур ярко светит, значит, пойдет дождь;

Красная заря сулит ветреную погоду;

Проникающие сквозь облака лучи солнца предвещают грозу;

Мощный ветер разгулялся — к грядущим погожим денькам;

Если солнце то сильно греет, то слабо — летом ожидается ненастье.

Что нельзя делать 28 апреля:

Есть яйца, снесенные черной курицей, не разрешается: могут заболеть глаза и ухудшиться зрение.

Не положено давать деньги в долг — их никогда не вернут. Перетряхивать подушки и матрасы не стоит, а то счастье уйдет из дома.

Работать от зари до зари не следует, иначе навалятся болезни, денежные и другие неприятности, проблемы в личной жизни.

Делиться тайнами ни к чему: их тут же выдадут. Нежелательно ломать ветки на рябине: невыносимая зубная боль замучит.

Что можно делать 28 апреля:

Следует заменить постельное белье на чистое, тогда отношения с родными и близкими улучшатся и можно познакомиться с интересными людьми.

При зубной боли нужно погрызть рябиновую ветку, не срывая ее с дерева, и наступит облегчение.

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