Полиция Нью-Йорка эвакуировала людей из трех синагог из-за угрозы взрывов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Полиция Нью-Йорка эвакуировала людей из трех синагог из-за ложной угрозы взрыва

Полиция Нью-Йорка эвакуировала людей из трех синагог из-за угрозы взрывов

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jorge Estrellado

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Губернатор города Кэти Хокул подключила свой офис к поискам виновников инцидента, «сеющих страх и антисемитизм».

В Нью-Йорке из трех синагог в разных частях Манхэттена экстренно эвакуировали людей из-за угроз взрывов, которые оказались ложными. Об этом сообщается в материале New York Post со ссылкой на полицейское управление. Фейк-атакам подверглись конгрегации «Родеф Шолом» в Верхнем Вестсайде и сочувствующая сексуальным меньшинствам «Бейт Симхат Тора», а также синагога «Хабад» в Мидтауне. В последней в момент эвакуации никого не было, угрозу также признали ложной.

После происшествия к соотечественникам обратилась губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул. Отметила, что ее офис уже осведомлен обо всем и «активно отслеживает» ситуацию наряду с правоохранителями. Хокул также заявила, что не потерпит повторения и не позволит ответственным лицам, «сеющим страх и антисемитизм» избежать справедливого наказания за свои «гнусные действия».

Примечательно, что сообщения с угрозами поступили в вышеуказанные синагоги накануне Дня памяти жертв холокоста. Власти обеспокоены и открыто говорят о риске эскалации, которая уже фиксируется в других регионах страны. Гендиректор Совета по связям с еврейскими общинами Нью-Йорка Марк Трейгер сказал, что уровень безопасности в городе «ненормальный», но все же поблагодарил губернатора, мэра и полицию за оперативность, неравнодушие и постоянную связь с религиозными лидерами.

Ранее, писал 5-tv.ru, российские силовики ликвидировали человека, планировавшего теракт у синагоги в Москве.

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