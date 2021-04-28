С каждым днем сторонников движения Me Too становится все больше и больше. Звезды вдруг вспоминают о событиях прошлого, в красках описывают то, как их домогались и склоняли к сексу. Одни мечтают, чтобы их пожалели, другие стремятся отомстить своему обидчику.

Бороться за правду действительно нужно. Но что если представить, что кто-то из жертв таковой на деле не являлся? Откуда тогда взялся этот странный тренд? На тему порассуждал сексолог Дмитрий Гарин.

Захотела хайпа

В беседе с 5-tv.ru эксперт отметил, что многие селебрити нацеленно оговаривают себя — так ведь можно привлечь внимание масс. Во-первых, за «страшную историю» могут хорошо заплатить; во-вторых, люди скорее займут позицию жертвы, чем будут оправдывать так называемого «обидчика». В одночасье пострадавшая получает и славу, и признание, и народную любовь — коварная схема.

По мнению Гарина, распознать любительниц хайпа несложно. Достаточно лишь обратить внимание на образ жизни «жертв». Со слов эксперта, их нарочитой скромности в реальной жизни нет.

«Леди Гага, Мадонна — они подвергались, с их слов, насилию в детстве, но при этом всей своей жизнью пропагандируют разврат, секс, на сценах устраивают ритуальные сатанинские оргии. Памела Андерсон якобы тоже подвергалась насилию и при этом стала порно звездой, Мэрилин Монро…» — пояснил Дмитрий Гарин.

Специалист заметил, что личности, противоречащие самим себе, могут страдать некими психическими заболеваниями. Поэтому полностью доверять их словам все же не стоит.

«Когда вы слышите, что какая-то звезда говорит о том, что ее изнасиловали, попросите предоставить факты расследования: что был проведен суд, проведена экспертиза, были опрошены свидетели, что-то, на что можно опереться. Пока факт изнасилования не доказан, его не существует», — заключил сексолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская актриса Елена Проклова пожаловалась на домогательства 50-летней давности.