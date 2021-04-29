«Люблю орешки»: Галкин «засветил» жующую Пугачеву без макияжа во время ужина

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Екатерина Бородина
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Юморист рассказал о вкусовых предпочтениях всей звездной семьи.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин и примадонна российской эстрады Алла Пугачева счастливы в браке и воспитывают двух чудесных малышей — Лизу и Гарри. Дети знаменитостей часто попадают в объектив камеры Галкина, но иногда из-за неловких движений рук на видео и фото юмориста можно увидеть немного больше, чем он планировал показать.

Например, сегодня Галкин случайно «засветил» Примадонну без грамма косметики на лице во время семейного ужина. Милый видеоролик с неожиданным концом знаменитость выложил в Instagram.

Галкин решил рассказать поклонникам о вкусовых предпочтениях своих детей. Гарри и Лиза ели макароны и даже тут двойняшки разительно отличались. К примеру, Гарри любит перченые макароны, а вот Лиза предпочитает есть еду без добавок.

Что касается Примадонны, то на вопрос о вкусовых предпочтениях Галкин получил простой ответ.

«Я люблю орешки!» — поделилась звезда и случайно попала на видеозапись супруга.

Instagram @maxgalkinru

Для своих лет Пугачева выглядит более чем привлекательно. Конечно, Примадонна тщательно ухаживает за своим лицом, вероятно, часто посещает косметолога и скорее всего следит за своим питанием, придерживаясь здорового образа жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Галкин показал трогательное видео с двухлетней Лизой и Пугачевой.

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