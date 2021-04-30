Список погибших в в страшном ДТП девочками-баскетболистками в Ставрополье

В распоряжении 5-tv.ru оказался список погибших в страшном ДТП в Ставропольском крае. Согласно обновленной информации, их было пятеро. Еще 12 человек пострадали. Авария произошла возле населенного пункта Ямки столкнулись КАМАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Предварительно, причиной инцидента стало опрокидывание грузовика на микроавтобус.

Список погибших:

Алиса Г. (2008 г.)

Дарья К. (2008 г.)

Арина О. (2009 г.)

Варвара П. (2008 г.)

Виктория Д. (2008 г.)

По предварительным данным, перевозка была частной. За рулем попавшего в ДТП в Ставрополье микроавтобуса мог быть кто-то из родственников жертв. Внутри транспортного средства находилось 14 спортсменок в возрасте 12-13 лет из волгоградской школы олимпийского резерва. По данным 5-tv.ru, они ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск.