Список погибших в в страшном ДТП девочками-баскетболистками в Ставрополье

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Карина Бернтгольц
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По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Список погибших в в страшном ДТП девочками-баскетболистками в Ставрополье

Фото: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказался список погибших в страшном ДТП в Ставропольском крае. Согласно обновленной информации, их было пятеро. Еще 12 человек пострадали. Авария произошла возле населенного пункта Ямки столкнулись КАМАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Предварительно, причиной инцидента стало опрокидывание грузовика на микроавтобус.

Список погибших:

  • Алиса Г. (2008 г.)
  • Дарья К. (2008 г.)
  • Арина О. (2009 г.)
  • Варвара П. (2008 г.)
  • Виктория Д.  (2008 г.)

По предварительным данным, перевозка была частной. За рулем попавшего в ДТП в Ставрополье микроавтобуса мог быть кто-то из родственников жертв. Внутри транспортного средства находилось 14 спортсменок  в возрасте 12-13 лет из волгоградской школы олимпийского резерва. По данным 5-tv.ru, они ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск.

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