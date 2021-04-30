Список погибших в в страшном ДТП девочками-баскетболистками в Ставрополье
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Фото: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказался список погибших в страшном ДТП в Ставропольском крае. Согласно обновленной информации, их было пятеро. Еще 12 человек пострадали. Авария произошла возле населенного пункта Ямки столкнулись КАМАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Предварительно, причиной инцидента стало опрокидывание грузовика на микроавтобус.
Список погибших:
- Алиса Г. (2008 г.)
- Дарья К. (2008 г.)
- Арина О. (2009 г.)
- Варвара П. (2008 г.)
- Виктория Д. (2008 г.)
По предварительным данным, перевозка была частной. За рулем попавшего в ДТП в Ставрополье микроавтобуса мог быть кто-то из родственников жертв. Внутри транспортного средства находилось 14 спортсменок в возрасте 12-13 лет из волгоградской школы олимпийского резерва. По данным 5-tv.ru, они ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск.
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