Тело мужчины обнаружено в лифте московской многоэтажки. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из домов по улице Летчика Бабушкина.

По предварительным данным, погибшему вонзили нож прямо в сердце. На теле убитого есть татуировки характерные для завсегдатаев мест лишения свободы. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Белоруссии. На месте происшествия работает оперативная группа.

Другие подробности устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте убийства двух детей и отца во Владивостоке нашли записку.