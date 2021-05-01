Мужчине вонзили нож в сердце в лифте жилого дома в Москве — эксклюзивные кадры

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Василий Заика
Эксклюзив 1 095

Инцидент произошел в одном из домов по улице Летчика Бабушкина.

Мужчине вонзили нож в сердце в лифте жилого дома в Москве — эксклюзивные кадры

Фото: Depositphotos / Vicdemi

Тело мужчины обнаружено в лифте московской многоэтажки. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из домов по улице Летчика Бабушкина.

По предварительным данным, погибшему вонзили нож прямо в сердце. На теле убитого есть татуировки характерные для завсегдатаев мест лишения свободы. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Белоруссии. На месте происшествия работает оперативная группа.

Другие подробности устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте убийства двух детей и отца во Владивостоке нашли записку.

Мужчине вонзили нож в сердце в лифте жилого дома в Москве — эксклюзивные кадры

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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