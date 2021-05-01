Доит корову и метет улицы: как сейчас живет экс-депутат Верховной рады Савченко

Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook несколько деревенских снимков. Последние недели о ней ничего не было слышно.

«Люди часто спрашивают, что Надя Савченко делает сейчас? Просто живу. Когда есть время и возможность, помогаю хорошим людям», — написала Савченко.

На кадрах экс-парламентарий Незалежной доит корову, поит теленка, ухаживает за рассадой в теплице, разжигает печь и подметает улицы.

Facebook @Savchenko.Nadiia

Надежда Савченко в прошлом — военнослужащая Вооруженных сил Украины. В 2014-м ее захватили боевики «ЛНР» и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В 2016-м Савченко вернулась в Украину — ее обменяли на двух российских военных. В 2018 году Савченко арестовали СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов, а 16 апреля 2019-го отпустили. На парламентских выборах в этом же году за нее проголосовали восемь человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Савченко обвинила украинские власти в обмане участников конфликта в Донбассе.